"Смерті мозку немає": у Європі відповіли Макрону щодо скандального вислову про НАТО

Президенти Польщі й Литви Анджей Дуда та Гітанас Науседа відреагували на критику в бік НАТО від французького президента Еммануеля Макрона. Вони заявили про важливість НАТО як гаранта безпеки обидвох країн.

Таку заяву лідери країн зробили під час зустрічі в четвер, передає TVN 24. Дуда та Науседа погодилися з тим, що вони не бачать у Альянсі будь-яких "проблем із його життєздатністю" і що вони розвивають співробітництво.

Науседа підкреслив, що "ні в Польщі, ні в Литви не відбулося "смерті мозку". Він зазначив, що в рамках НАТО згаданим країнам "вкрай важливі плани зі зміцнення співпраці в майбутньому".

Анджей Дуда та Гітанас Науседа

"Обидві сторони заявили, що наші зобов'язання перед НАТО незмінні, що ми досі ставимося до цієї організації як до найбільш важливого гаранта безпеки", – підкреслив президент Литви.

Як повідомив Дуда, обидва лідери погодилися з тим, що необхідно зробити все для виконання зобов'язань, ухвалених у Альянсі досі. Зокрема, він зазначив присутність військ НАТО на східному фланзі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі слід вийти на перший план, оскільки НАТО переживає кризу, схожу на "смерть мозку".

Після цього в Польщі налаштувалися проти Макрона, назвавши його "корисним ідіотом Кремля" і "позером".

Також, як свідчить підтримка Макрона відновленню членства російської делегації в ПАРЄ, він змінив своє ставлення до Росії і намагається вибудувати з нею діалог. Водночас його останні заяви свідчать про те, що Україна зі своїми проблемами заважає налагодженню відносин Європи з Росією.

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