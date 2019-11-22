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22 листопада • оновлено в 13:57
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"Смерті мозку немає": у Європі відповіли Макрону щодо скандального вислову про НАТО

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Президенти Польщі й Литви Анджей Дуда та Гітанас Науседа відреагували на критику в бік НАТО від французького президента Еммануеля Макрона. Вони заявили про важливість НАТО як гаранта безпеки обидвох країн.

Таку заяву лідери країн зробили під час зустрічі в четвер, передає TVN 24. Дуда та Науседа погодилися з тим, що вони не бачать у Альянсі будь-яких "проблем із його життєздатністю" і що вони розвивають співробітництво.

Науседа підкреслив, що "ні в Польщі, ні в Литви не відбулося "смерті мозку". Він зазначив, що в рамках НАТО згаданим країнам "вкрай важливі плани зі зміцнення співпраці в майбутньому".

Анджей Дуда та Гітанас Науседа

Анджей Дуда та Гітанас Науседа

Новини
Макрон оскандалився новою ідеєю після "похорону" НАТО

"Обидві сторони заявили, що наші зобов'язання перед НАТО незмінні, що ми досі ставимося до цієї організації як до найбільш важливого гаранта безпеки", – підкреслив президент Литви.

Як повідомив Дуда, обидва лідери погодилися з тим, що необхідно зробити все для виконання зобов'язань, ухвалених у Альянсі досі. Зокрема, він зазначив присутність військ НАТО на східному фланзі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі слід вийти на перший план, оскільки НАТО переживає кризу, схожу на "смерть мозку".

  • Після цього в Польщі налаштувалися проти Макрона, назвавши його "корисним ідіотом Кремля" і "позером".

  • Також, як свідчить підтримка Макрона відновленню членства російської делегації в ПАРЄ, він змінив своє ставлення до Росії і намагається вибудувати з нею діалог. Водночас його останні заяви свідчать про те, що Україна зі своїми проблемами заважає налагодженню відносин Європи з Росією.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Анджей Дуда Гітанас Науседа Еммануель Макрон
Тег
НАТО
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