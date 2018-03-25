Загроза для Кремля: відомій фразі Путіна дали нове пояснення

Знамените висловлювання президента Росії Володимира Путіна про загнаного в кут щура отримало несподіване для господаря Кремля трактування. Над Путіним нависла загроза, причому російський лідер опинився не в ролі щура.

Таку заяву зробив в ефірі програми "Кворум" на ObozTV експерт з питань безпеки Василь Богдан.

"Висловлювання про те, що щура не можна заганяти в глухий кут, оскільки він кидається на того, хто його загнав... Путін мав на увазі Захід, який заганяє Росію, а ми маємо на увазі самого Путіна і його народ. Якщо народ, російська еліта і здорова частина суспільства зрозуміють, що їм погано, що у них немає можливості розвиватися далі, що санкції посилюються і Росія стала практично ізгоєм... тоді виникне революційна ситуація, а можливо і палацовий переворот", - підкреслив експерт.

Богдан зазначив, що після президентських виборів у Росії фактично завершився етап трансформації країни з "керованої демократії" на автократію.

"Ми спостерігаємо тенденцію до загострення санкцій, які все більше охоплюють оточення Путіна. Це робить незручною для нього ситуацію як на міжнародній арені, так і всередині країни", - вважає він.

"Заходи, спрямовані на зміцнення сектора безпеки РФ, фактично пожирають весь бюджет Росії, і на соціальні потреби виділяється все менше і менше коштів. Владі Росії все складніше буде пояснювати своєму народові, чому він живе гірше... В цій ситуації є загроза Путіну з боку його оточення і тієї свідомої частини російського населення, яка починає розуміти, що Путін заганяє країну в глухий кут", - додав експерт.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше російський економіст Андрій Ілларіонов дав прогноз, хто прийде на зміну Володимиру Путіну .