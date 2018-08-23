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ПолітикаЕкономіка

"Слава Україні!" Захарова обізвала військове вітання "нацистським і огидним"

5.8тЧитати новину російською

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова обізвала нове офіційне вітання української армії "Слава Україні! Героям Слава!" "мерзенним", порівнявши його з нацистським.

Про це вона сказала на щотижневому брифінгу. За словами речника МЗС РФ, таким чином українська влада нібито хоче закріпити в підсвідомості громадян країни особистість Степана Бандери і діяльність УПА.

"Як на мене, це мерзенно і огидно. Таким чином українська політична пропаганда намагається закріпити в підсвідомості українців особистість Бандери і діяльність незаконної в Росії організації УПА", - сказала Захарова з затримкою і перекосивши обличчя перед тим, як вимовити повне вітання.

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Проте в Києві, на її думку, хочуть "дистанціювати цей лозунг від "незручного" походження.

"Наповнити його новим позитивним змістом, використовуючи нинішній момент, нинішню політичну кон'юнктуру, щоб по всьому світу воно сприймалося виключно як агресивний і максимально співзвучний глобальний порядок денний", - сказала Захарова.

"Слава Україні!" Захарова обізвала військове вітання "нацистським і огидним"

"Коріння гасла - 100% калька з відомого німецького націонал-соціалістичного привітання. Не буду його вимовляти. Це просто бридко і огидно. Крім однакової синтаксичної побудови, наголоси на тих же смислових моментах. Це повна копія нацистського аналога", - сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Петро Порошенко підписав законопроект, що передбачає заміну військового вітання в ЗСУ радянського зразка "Здрастуйте, товариші!" і "Бажаємо (бажаю) здоров'я!" на "Слава Україні!" і "Героям слава!". Це вітання буде застосовано 24 серпня на День Незалежності України.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфліктДень Незалежності
Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Это приветствие использовали бандеровцы - пособники фашистов и предатели украинского народа.
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Человек Снежный
Человек Снежный
Захарова права, но я бы ещё добавил, что это приветствие и звучит нелепо само по себе...))
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кирик вадим
кирик вадим
Машка вдруг забыла что ее флаг был символом власовцев и валялся в 1945м у стен кремля, куда его кинули вместе с другими нацистскими стягами
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