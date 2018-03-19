Не люблю теорий заговора, но вот вам на обдумывание факты, что всплыли.

Отравленный в Солсбери Сергей Скрипаль, продолжал работать на английскую разведку, встречаясь раз в месяц со своим связным, для консультаций. То есть он не ушёл на пенсию, а был очень даже активен в роли консультанта для англичан.

Также, как выяснилось, Скрипаль долго работал вместе и, даже возможно, лично сам приложил руку к составлению досье Кристофера Стила. Досье было составлено с компроматом на Дональда Трампа и сейчас находится на рассмотрении в деле Мюллера. Скрипаль и Стил, друг друга знают и Скрипаль лично работал с одним из консультантов Стила в одной и той же конторе в Англии. Оригинально считалось, что досье собрано лишь из источников, которые смогли по легальным каналам раздобыть в Америке во время избирательной компании. Однако, сейчас становится ясно, что часть досье - это именно разведданные на Дональда Трампа со стороны англичан. Республиканцы долго отрицали в начале наличие этого досье, затем его данные. Однако сегодня досье находится в руках Мюллера и насколько он его использует - остаётся вопросом.

Напомню, что в июне 2016 года произошло два взлома серверов демократической партии двумя русскими хакерами из ГРУ и из ФСБ. Каждый отдельно от другого. Из всех материалов, которые там были, они скопировали и конкретно интересовались, почему только одними и теми же файлами, которые содержали какие-то порочащие данные на Дональда Трампа. Если связать то, что мы сейчас узнаём о Скрипале с тем, чем интересовались русские, врываясь в демократический сервер, то не сложно провести линию, связывающую одно с другим. Ведь, если заранее знаешь, что на тебя собирается бросить твой противник, то можно подготовиться или подменить факты мусором, таким образом, что когда эти материалы будут использованы, то можно публично высмеять тех, кто их использовал, так как они на поверку окажутся фейком. Таким образом, можно полностью дискредитировать вполне нормальный и продуманный источник информации, так как такие провалы не прощаются.

Всё это вместе очень дурно пахнет. И когда-нибудь мы узнаем правду. Вопрос на сегодня у меня только один - делает ли Трамп что-то, понимая это, или, скорее всего, не понимая. Потому что создаётся впечатление, возможно и ошибочно, но я так думаю, что Трампом умело манипулируют, а вот за ним и за его президентством стоят очень серьёзные и люди и задачи.

Источники, станут известны несколько позже, но я пишу с них сию минуту.