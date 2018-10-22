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Влад Волошин
Влад Волошин
Спікер Генштабу ЗСУВсі статті автора

Скоро вiйна: країна-маніяк готує нових "іхтамнєтiв"

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Російські військові експерти вже відкрито "готують" спільноту до того, що їхня країна починає втручатися в чергову війну.

В Лівії до цього часу вже тривалий час перебувають представники "запарєбріківських" ПВК. Але відкрито у ЗМІ про це заговорили лише нещодавно. Проте ніхто в росії не приховував симпатій кремля до відвертого антиурядового сепаратиста Хафтара і тієї допомоги, яку москва надавала і надає йому. Саме завдяки їй прибічники антиурядових сил сьогодні контролюють значну частину території Лівії.

Скоро вiйна: країна-маніяк готує нових "іхтамнєтiв"

Росії дуже кортить відкрито втрутитися на боці лівійських "сєпарів" у чергову "м'ясорубку", проте ситуація в країні примушує її поки що утримуватись.

"Санкции мы получим сразу, как только наш военный контингент в этой стране будет замечен в каком-либо вмешательстве во внутренний конфликт... все-таки это нужно иметь в виду", - це щодо того, що санкції не працюють для кремля.

Проте російські "експерти" досить відверто розповідають, навіщо росії Лівія. По-перше, в країні чималі запаси нафти і газу, і росія, контролюючи їх, прагне впливати на світові ринки. По-друге, контроль за Лівією - це контроль за африканським потоком біженців у Європу, це можливість диктувати умови ЄС - посилюючи хвилі міграції. І росія в цьому бачить головні свої "козирі".

"Мы скорее получим обвинения ещё и в поддержке (или даже провоцировании) волны миграции в ЕС, что наверняка не лучшим образом скажется на наших, и без того непростых, взаимоотношениях с европейскими "партнерами", - підсумовують цинічно "експерти".

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"Отдельно следует отметить военно-стратегическое значение Ливии. Вероятно, его можно признать почти идеальным – из этой страны можно контролировать весь Средиземноморский бассейн, Юг Европы и Север Африки, а также иметь прямой выход в регион Центральной Африки, богатый самыми разными ресурсами и давно скучающий без доброго русского присмотра", - зазначають вони.

Тож, напевно, офіційне рішення кремля про втручання в лівійський конфлікт - питання часу, тим більше, що ЗМІ вже почали готувати російське суспільство до того, що труни з "іхтамнєтами" скоро підуть вже з Лівії.

Скоро вiйна: країна-маніяк готує нових "іхтамнєтiв"

Вчергове світ переконується, що росія - це країна-маніяк, яка не може нормально існувати в спільноті.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти России" на сайті "OBOZREVATEL".

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Влад ВолошинВлад Волошин
Теми
Санкції проти РоссииРосійсько-український конфліктросійська пропаганда
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Комментарии на сайте не модерированы
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Хотелось бы узнать у этого спикера, по какому принципу он определяет кто правительственный в ранее благополучной стране, которую так лихо разрушил Запад, предав её строю родоплеменные отношения и теперь еще и обвиняет РФ в проблеме беженцев, дядечки, надо отвечать за свои поступки и взять на содержание тех людей которых вы лишили всего.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Есть секретная информация, что украинские войска концентрируются на границе с Румынией и Португалией, похоже хотят отвоевать остров Модейру. В Киеве горячей воды нет, а они воевать, вот дебилы.
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Serkov Paha
Serkov Paha
Пуйло Олег,хватит жрать мухоморы. И ваще, мокши смотрите за собой. Нечисть крепосная...
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Дудко Олег, похоже, что эту "секретную" информацию ты получил через свой какошник прямиком от кремлёвских башен излучателей !!!))) Ну или на крайний случай завязывай с наркотиками !)))
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Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
В пизду модера уебана...больше ничего сказать не могу...сучара коменнты удаляет и при том нормальные комменты, а комменты троллей оставляет...
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