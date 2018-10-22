Російські військові експерти вже відкрито "готують" спільноту до того, що їхня країна починає втручатися в чергову війну.

В Лівії до цього часу вже тривалий час перебувають представники "запарєбріківських" ПВК. Але відкрито у ЗМІ про це заговорили лише нещодавно. Проте ніхто в росії не приховував симпатій кремля до відвертого антиурядового сепаратиста Хафтара і тієї допомоги, яку москва надавала і надає йому. Саме завдяки їй прибічники антиурядових сил сьогодні контролюють значну частину території Лівії.

Росії дуже кортить відкрито втрутитися на боці лівійських "сєпарів" у чергову "м'ясорубку", проте ситуація в країні примушує її поки що утримуватись.

"Санкции мы получим сразу, как только наш военный контингент в этой стране будет замечен в каком-либо вмешательстве во внутренний конфликт... все-таки это нужно иметь в виду", - це щодо того, що санкції не працюють для кремля.

Проте російські "експерти" досить відверто розповідають, навіщо росії Лівія. По-перше, в країні чималі запаси нафти і газу, і росія, контролюючи їх, прагне впливати на світові ринки. По-друге, контроль за Лівією - це контроль за африканським потоком біженців у Європу, це можливість диктувати умови ЄС - посилюючи хвилі міграції. І росія в цьому бачить головні свої "козирі".

"Мы скорее получим обвинения ещё и в поддержке (или даже провоцировании) волны миграции в ЕС, что наверняка не лучшим образом скажется на наших, и без того непростых, взаимоотношениях с европейскими "партнерами", - підсумовують цинічно "експерти".

"Отдельно следует отметить военно-стратегическое значение Ливии. Вероятно, его можно признать почти идеальным – из этой страны можно контролировать весь Средиземноморский бассейн, Юг Европы и Север Африки, а также иметь прямой выход в регион Центральной Африки, богатый самыми разными ресурсами и давно скучающий без доброго русского присмотра", - зазначають вони.

Тож, напевно, офіційне рішення кремля про втручання в лівійський конфлікт - питання часу, тим більше, що ЗМІ вже почали готувати російське суспільство до того, що труни з "іхтамнєтами" скоро підуть вже з Лівії.

Вчергове світ переконується, що росія - це країна-маніяк, яка не може нормально існувати в спільноті.