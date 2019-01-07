'' Скінчиться, як за Сталіна'': протестам у Франції передбачили трагічний фінал

Протести "жовтих жилетів" у Франції проти уряду можуть плачевно закінчитися для активістів.
Таку думку в Facebook висловив російський опозиціонер Альфред Кох, заявивши, що протест не вдасться "загасити грошима" і поступками влади, оскільки активісти припинять бунт лише в разі повної зміни уряду.
"Люди не хочуть, щоб еліта змінила свою політику. Люди хочуть, щоб вона зовсім пішла. Вони взагалі її не хочуть. Ні з якою політикою: ні з хорошою, ні з поганою. Саме тому у Макрона не вийшло погасити протест розумними поступками і компромісами", — вважає він.
"Поки еліта не зрозуміє, що це протест не проти її політики, а проти неї самої, до тих пір пожежа буде все роздуватися і роздуватися. І все може закінчиться як за Сталіна — масовими стратами і розправами", — заявив політик.
За її словами, влада Франції зараз повинна замислитися над тим, як "безболісно для себе піти з історичної сцени".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Протести проти підвищення цін на паливо почалися у Франції 17 листопада, коли в заходах взяли участь понад 120 тис. чоловік, і тривають донині.
8 грудня в Парижі продовжилися протести, які переросли в зіткнення з силовиками. В той день десятки людей отримали поранення.
Учасники протестів вимагають від французького уряду виходу з ЄС і НАТО, підвищення мінімальної зарплати і пенсії, створення нових вакансій, заборони пластиковий посуд і ін.
10 грудня Макрон оголосив про введення надзвичайного економічного і соціального становища в країні. Він також пообіцяв жителям країни, що будуть виконані деякі вимоги.
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