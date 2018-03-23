"Скіфське золото": Кремль знову програв Україні в суді

Музейні колекції "скіфського золота" з кримських зборів, які опинилися на виставці в музеї Аллард Пірсона (Нідерланди) напередодні анексії Криму, повернуть Україні.

Таке рішення прийняв Амстердамський суд, передають "Новини Криму".

"Суд вирішив, що кримські артефакти повинні бути передані державі Україна, тому що вони є частиною культурної спадщини держави Україна", - йдеться в рішенні.

Поки що колекція буде перебувати в Нідерландах - протягом періоду, коли сторони можуть оскаржити це рішення.

Відзначимо, що "скіфське золото" було вивезено з України в 2013 році і експонувалося в археологічному музеї Аллард Пірсона при Амстердамському університеті в 2013-2014 рр. в рамках виставки "Крим: Золото і таємниці Чорного моря". Для організації виставки частину своїх колекцій надали Національний музей України, Керченський і Бахчисарайський історико-культурні заповідники, Центральний музей Тавриди і заповідник "Херсонес Таврійський". Всього в колекції, доля якої вирішена, було 565 музейних експонатів.

Як повідомляв "Обозреватель", у грудні 2016 року Окружний суд Амстердама прийняв рішення повернути Україні колекцію експонатів кримських музеїв. Однак кримська сторона подала апеляцію.

Росія навіть погрожувала розірвати музейні відносини з Нідерландами.