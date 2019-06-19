"Скажіть, Володимире!" Трамп оголосив про свою жорсткість щодо Путіна

Президент США Дональд Трамп укотре заявив про свою "жорсткість" стосовно Росії.

"Подумайте, ніхто не був жорсткішим до Росії, ніж Дональд Трамп. Ми називаємо це "російський обман", — заявив він, виступаючи перед прихильниками у Флориді, передає "РИА Новости".

Так, Трамп навів три аргументи на користь своєї різкої політики — антиросійські санкції, нарощування військової сили та СПГ для Європи.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Американський лідер стверджує, що його попередник — Барак Обама — нібито "не робив нічого" проти Москви.

"Пам'ятаєте відому фразу президента Обами, яка була записана на увімкнений мікрофон, коли він таємно говорив російському президенту: "Скажіть, Володимире, що після моїх виборів у мене буде більше свободи дій". Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Багато хто пам'ятає, я це пам'ятаю, я це бачив, і мені це не сподобалося", — сказав Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп заявив, що хотів би налагодити хороші відносини з Росією і Китаєм. Також він поспішив укотре наголосити, що проводить жорстку політику щодо Москви.

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