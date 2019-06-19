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"Скажіть, Володимире!" Трамп оголосив про свою жорсткість щодо Путіна

1.7тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп укотре заявив про свою "жорсткість" стосовно Росії.

"Подумайте, ніхто не був жорсткішим до Росії, ніж Дональд Трамп. Ми називаємо це "російський обман", — заявив він, виступаючи перед прихильниками у Флориді, передає "РИА Новости".

Так, Трамп навів три аргументи на користь своєї різкої політики — антиросійські санкції, нарощування військової сили та СПГ для Європи.

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Дональд Трамп і Володимир Путін

Дональд Трамп і Володимир Путін

Американський лідер стверджує, що його попередник — Барак Обама — нібито "не робив нічого" проти Москви.

"Пам'ятаєте відому фразу президента Обами, яка була записана на увімкнений мікрофон, коли він таємно говорив російському президенту: "Скажіть, Володимире, що після моїх виборів у мене буде більше свободи дій". Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Багато хто пам'ятає, я це пам'ятаю, я це бачив, і мені це не сподобалося", — сказав Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп заявив, що хотів би налагодити хороші відносини з Росією і Китаєм. Також він поспішив укотре наголосити, що проводить жорстку політику щодо Москви.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Golan Sim
Golan Sim
Общий ВВП Евросоюза, США и Канады составляет на нынешний год БОЛЕЕ 35 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ! Украине, чтобы выжить необходимо хотя бы 50 млрд.$ В ГОД, что для западных стран сущие копейки. ЗАПАД ПРОСТО ОБЯЗАН сейчас оказать необходимую финансовую и материальную помощь Украине. Если Запад будет отделываться мелкими подачками в размере 150 - 300 млн.$, то существование действующего украинского правительства в нынешнем виде будет под большим вопросом.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Golan то существование действующего украинского правительства в нынешнем виде будет под большим вопросом.....и чё? все сильно расстроятся?
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Golan Sim, запад положит вам в рот, если будете активно двигать языком, то может что то и сглотнете.
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