Скасовується зовсім? ЄС і Британія визначили долю Brexit

27 держав-членів ЄС і Великобританія узгодили відстрочку Brexit до 31 жовтня.
Про це повідомляє у своєму Twitter голова Євроради Дональд Туск. За його словами, дане рішення дає можливість Британії "знайти найкращий вихід".
"27 країн ЄС і Великобританія узгодили гнучку відстрочку до 31 жовтня. Це означає, що у Великобританії є ще шість місяців, щоб знайти найкраще рішення", – написав він.
За цей період Великобританія може ратифікувати Угоду про вихід, але може і повністю переглянути рішення про вихід.
У свою чергу прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар уточнив у своєму Twitter, що Британія повинна буде провести вибори в Європарламент. В іншому випадку Лондону належить покинути ЕС 1 червня без угоди.
Офіційно Великобританія повинна була вийти з ЄС 29 березня 2019 року. Однак британські політики не змогли домовитися про те, коли і як країна відокремиться від Євросоюзу, а також чи потрібно взагалі це робити, що призвело до урядової кризи.
EU27 / UK have agreed a flexible extension until 31 October. This means additional six months for the UK to find the best possible solution.- Donald Tusk (@eucopresident) 10 квітня 2019 р
And we're done. (1) Flextension to Oct 31st (2) We'll take stock of situation at our regular summit in June (3) UK to take part in @Europarl_EN election or must leave on June 1st without a deal.- Leo Varadkar (@LeoVaradkar) 11 квітня 2019 р
Good night!
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.
На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже у такий спосіб англійці покажуть приклад іншим країнам.
Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.
15 січня 2019 року парламент відхилив план Мей щодо виходу з ЄС. 12 березня депутати вдруге проголосували проти угоди з ЄС. 29 березня британський парламент втретє відхилив угоду щодо Brexit, запропоновану Мей.
Палата громад парламенту Великобританії 9 квітня остаточно затвердила закон, який зобов'язує владу попросити нову відстрочку виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit).
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