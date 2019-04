Скасовується зовсім? ЄС і Британія визначили долю Brexit

27 держав-членів ЄС і Великобританія узгодили відстрочку Brexit до 31 жовтня.

Про це повідомляє у своєму Twitter голова Євроради Дональд Туск. За його словами, дане рішення дає можливість Британії "знайти найкращий вихід".

"27 країн ЄС і Великобританія узгодили гнучку відстрочку до 31 жовтня. Це означає, що у Великобританії є ще шість місяців, щоб знайти найкраще рішення", – написав він.

За цей період Великобританія може ратифікувати Угоду про вихід, але може і повністю переглянути рішення про вихід.

У свою чергу прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар уточнив у своєму Twitter, що Британія повинна буде провести вибори в Європарламент. В іншому випадку Лондону належить покинути ЕС 1 червня без угоди.

Офіційно Великобританія повинна була вийти з ЄС 29 березня 2019 року. Однак британські політики не змогли домовитися про те, коли і як країна відокремиться від Євросоюзу, а також чи потрібно взагалі це робити, що призвело до урядової кризи.

