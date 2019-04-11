Скасовується зовсім? ЄС і Британія визначили долю Brexit

27 держав-членів ЄС і Великобританія узгодили відстрочку Brexit до 31 жовтня.

Про це повідомляє у своєму Twitter голова Євроради Дональд Туск. За його словами, дане рішення дає можливість Британії "знайти найкращий вихід".

"27 країн ЄС і Великобританія узгодили гнучку відстрочку до 31 жовтня. Це означає, що у Великобританії є ще шість місяців, щоб знайти найкраще рішення", – написав він.

За цей період Великобританія може ратифікувати Угоду про вихід, але може і повністю переглянути рішення про вихід.

У свою чергу прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар уточнив у своєму Twitter, що Британія повинна буде провести вибори в Європарламент. В іншому випадку Лондону належить покинути ЕС 1 червня без угоди.

Офіційно Великобританія повинна була вийти з ЄС 29 березня 2019 року. Однак британські політики не змогли домовитися про те, коли і як країна відокремиться від Євросоюзу, а також чи потрібно взагалі це робити, що призвело до урядової кризи.

EU27 / UK have agreed a flexible extension until 31 October. This means additional six months for the UK to find the best possible solution. - Donald Tusk (@eucopresident) 10 квітня 2019 р

And we're done. (1) Flextension to Oct 31st (2) We'll take stock of situation at our regular summit in June (3) UK to take part in @Europarl_EN election or must leave on June 1st without a deal.



Good night! - Leo Varadkar (@LeoVaradkar) 11 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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