Скандал з Україною в США: син Байдена оголосив про гучну відставку

Хантер Байден, син екс-віце-президента і кандидата в президенти США Джо Байдена, прийняв рішення піти зі свого поста в керуючій компанії фонду прямих інвестицій BHR, який підтримується державними структурами Китайської Народної Республіки.

Про це йдеться в офіційній заяві від імені Хантера Байдена і його адвоката Джорджа Месіреса. Уточнюється, що це рішення було прийнято Байденом для того, щоб уникнути можливих звинувачень в конфлікті інтересів.

Хантер Байден

Адвокат бізнесмена уточнив, що Хантер Байден за час перебування в раді директорів BHR не отримував ніякого прибутку. Відомо, що піти у відставку він збирається до кінця жовтня 2019 року і в подальшому не буде працювати або входити до правління в жодній іноземній компанії, якщо його батько буде обраний президентом США.

Крім того, Джордж Месірес дав коментар з приводу роботи Хантера Байдена в українській компанії Burisma. Він запевнив, що ні в одному з правоохоронних органів – ні вітчизняних, ні закордонних – не стверджували, що Байден здійснював якісь правопорушення протягом п'яти років своєї роботи в Burisma.

"Хантер приєднався до ради в якості невиконавчого директора. Тобто, він був незалежним членом правління, а не членом управлінської команди. Хантер ніколи не відповідав за юридичні справи компанії. Як і всі директори Burisma, Хантер отримав компенсацію за свою роботу", – запевнив адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2016 році колишній віце-президент США Джо Байден шантажував владу України відмовою в наданні $1 млрд кредитів. Його головною умовою для надання країні допомоги було звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, який займався розслідуванням скандальної фірми Burisma, співвласником якої був син Байдена – Хантер.

3 квітня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

Пізніше Байден розповів, як завдяки його наполегливості в Україні за 6 годин звільнили генпрокурора.

У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джеффрі Пайєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі і заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Хантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.

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