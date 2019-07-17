Скандал через Курили: Росія звинуватила Японію у брехні

У Росії спростували інформацію про припинення переговорів із Японією про передачу двох південних Курильських островів і назвали мирний договір між країнами головною темою обговорення.

Позицію Кремля висловила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу в середу, 17 липня, пишуть "РИА Новости".

"Ми не підтверджували, ми не говорили, що ця інформація відповідає дійсності. Ми сказали, що це якась самодіяльність", – заявила вона.

Захарова звинуватила Японію у брехні

Захарова запевнила, що Москва не відмовлялася від обговорення через побоювання збільшення американського військового контингенту на японському архіпелагу.

"Росія не веде переговори ні про що інше, крім як про мирний договір. Всі вигадки – художній переказ того, чого немає, підтвердити точно не можу. Мені здається, саме японська сторона наполягала, щоб усе робилося максимально шанобливо. Але щось, мабуть, пішло не так", – сказала вона.

Відзначимо, раніше японське агентство Kyodo розповсюдило інформацію про те, що Росія остаточно відмовилася від переговорів щодо Курильських островів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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