Скандал через Курили: Росія звинуватила Японію у брехні

У Росії спростували інформацію про припинення переговорів із Японією про передачу двох південних Курильських островів і назвали мирний договір між країнами головною темою обговорення.
Позицію Кремля висловила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу в середу, 17 липня, пишуть "РИА Новости".
"Ми не підтверджували, ми не говорили, що ця інформація відповідає дійсності. Ми сказали, що це якась самодіяльність", – заявила вона.
Захарова звинуватила Японію у брехні
Захарова запевнила, що Москва не відмовлялася від обговорення через побоювання збільшення американського військового контингенту на японському архіпелагу.
"Росія не веде переговори ні про що інше, крім як про мирний договір. Всі вигадки – художній переказ того, чого немає, підтвердити точно не можу. Мені здається, саме японська сторона наполягала, щоб усе робилося максимально шанобливо. Але щось, мабуть, пішло не так", – сказала вона.
Відзначимо, раніше японське агентство Kyodo розповсюдило інформацію про те, що Росія остаточно відмовилася від переговорів щодо Курильських островів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Москва і Токіо 14 січня провели переговори з врегулювання конфлікту щодо мирного договору з Курильських островів, на яких МЗС РФ висунув ультиматум: Японія повинна визнати підсумки Другої світової війни в повному обсязі, включаючи суверенітет РФ над південними Курильськими островами.
Японія анонсувала ''нову еру'' відносин із Росією. Прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив, що збирається нарешті вирішити територіальні суперечки з РФ і укласти мирний договір.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що "в питанні про Курили потрібен компроміс, який не вступатиме в конфлікт з національними інтересами жодної зі сторін".
Путін заявив, що не має наміру "віддавати" Курильські острови Японії і погодився сісти за стіл переговорів тільки за умови відмови Токіо від претензій.
29 червня за результатами переговорів країни "відзначили налагодження предметного діалогу щодо мирного договору".
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.