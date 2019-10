Втручання України в вибори в США: опублікована прослушка Ситника

У мережі з'явився аудіозапис розмови глави Національного антикорупційного бюро Артема Ситника з двома співрозмовниками, в якій він зізнався, що підтримував на президентських виборах у 2016 році в США Хілларі Клінтон.

Підтверджуючий сюжет, який показало BlazeTV, опублікував у Twitter користувач Райан Дженсен (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ситник розповів, як вони навмисно закрили інформацію про Клінтон і розкрили про Манафорта. Вони допомогли сфальсифікувати вибори для Хілларі. Україна допомогла HRC (організація, яку підтримує Клінтон)", – написав він.

Так, ведучий у сюжеті розповів, що в квітні 2019 року Юрій Луценко, який був генпрокурором України, заявив, що знає про аудіозапис із Ситником, на якому він зізнався у сприянні Клінтон.

Далі наводиться запис розмови глави НАБУ з якимись Колею і Іваном.

Коля: Допомагали їм ці росіяни, ваші люди?

Ситник: Я думаю, що так. Я ж йому теж допомагав. Чи не йому, Хілларі. Їй допомагав.

Коля: Точно, коли її позиції похитнулися, так.

Ситник: Ні, це так пишуть.

Іван: Мені здається, Хілларі...

Коля: Ну, я про те, що...

Ситник: Трамп же ж ні... У нього чисто внутрішні питання, які домінують над зовнішніми. А Хілларі з тих політиків, які виступають за гегемонію Америки в світі. І для нас так краще. А для американців краще те, що Трамп робить.

Коля: Ну, у нас багато американських експертів тут зараз...

Ситник: Дивіться, чому Хілларі програла? Ми ж оприлюднили дані про Манафорта, якого посадили. Манафорт був керівником штабу Трампа.

Коля: І що?

Ситник: Його посадили у тому числі за те, що опублікували "чорну бухгалтерію", на 80 років. Трамп, не Трамп, по барабану, їх система працює чітко.

І коли були вибори, за тиждень до виборів ФБР відновило розслідування щодо Хілларі. У неї рейтинг впав на 7%, і Трамп з натяжкою переміг. Я тільки не можу зрозуміти, чого Трамп бореться з ФБР? Якби не ФБР, він не був би президентом. Вони Хілларі понизили рейтинг на 7%.

#BREAKING :



BlazeTV has audio of Atrem Sytnyk (Director for National Anti Corruption in Ukraine) saying how they intentionally sealed Clinton's record's and released Manafort's records.



They helped rig the election for Hilary.



Ukraine helped HRC. pic.twitter.com/WayC6MMXyL