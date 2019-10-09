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9 жовтня • оновлено в 18:19
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Втручання України в вибори в США: опублікована прослушка Ситника

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У мережі з'явився аудіозапис розмови глави Національного антикорупційного бюро Артема Ситника з двома співрозмовниками, в якій він зізнався, що підтримував на президентських виборах у 2016 році в США Хілларі Клінтон.

Підтверджуючий сюжет, який показало BlazeTV, опублікував у Twitter користувач Райан Дженсен (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ситник розповів, як вони навмисно закрили інформацію про Клінтон і розкрили про Манафорта. Вони допомогли сфальсифікувати вибори для Хілларі. Україна допомогла HRC (організація, яку підтримує Клінтон)", – написав він.

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Опублікована прослушка Ситника щодо виборів в США

Опублікована прослушка Ситника щодо виборів в США

Так, ведучий у сюжеті розповів, що в квітні 2019 року Юрій Луценко, який був генпрокурором України, заявив, що знає про аудіозапис із Ситником, на якому він зізнався у сприянні Клінтон.

Далі наводиться запис розмови глави НАБУ з якимись Колею і Іваном.

Коля: Допомагали їм ці росіяни, ваші люди?

Ситник: Я думаю, що так. Я ж йому теж допомагав. Чи не йому, Хілларі. Їй допомагав.

Коля: Точно, коли її позиції похитнулися, так.

Ситник: Ні, це так пишуть.

Іван: Мені здається, Хілларі...

Коля: Ну, я про те, що...

Ситник: Трамп же ж ні... У нього чисто внутрішні питання, які домінують над зовнішніми. А Хілларі з тих політиків, які виступають за гегемонію Америки в світі. І для нас так краще. А для американців краще те, що Трамп робить.

Коля: Ну, у нас багато американських експертів тут зараз...

Ситник: Дивіться, чому Хілларі програла? Ми ж оприлюднили дані про Манафорта, якого посадили. Манафорт був керівником штабу Трампа.

Коля: І що?

Ситник: Його посадили у тому числі за те, що опублікували "чорну бухгалтерію", на 80 років. Трамп, не Трамп, по барабану, їх система працює чітко.

І коли були вибори, за тиждень до виборів ФБР відновило розслідування щодо Хілларі. У неї рейтинг впав на 7%, і Трамп з натяжкою переміг. Я тільки не можу зрозуміти, чого Трамп бореться з ФБР? Якби не ФБР, він не був би президентом. Вони Хілларі понизили рейтинг на 7%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Вибори в США
Особа
Артем Ситник
Місце
США
Тег
Національне антикорупційне бюро України
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