У Сирії в четвер, 5 березня, заявили про нібито ракетну атаку Ізраїлю на місто Хомс і провінцію Кунтейра з території анексованих Голанських висот.
Повітряні удари також наносили з простору Лівану, повідомляє місцеве агентство SANA.
Сирійські ППО успішно відбили всі атаки ізраїльської армії. За даними ЗМІ, жодна з випущених ракет не досягнула мети.
Сирія заявила про ракетну атаку Ізраїлю
УНН
Агентство Step News повідомило, що метою ударів у Хомсі міг бути об'єкт, що належить ліванському угрупуванню "Хезболла", а також військовий аеродром Ед-Дабаа.
Сирійська радіостанція Sham FM уточнила, що збиті 12 ракет супротивника. Постраждалих і жертв немає.
# عاجل || مصدر لوكالة ستيب: الغارات الاسرائيلية استهدفت مقرات لميليشيا حزب الله اللبناني بمحيط مصفاة # حمص قبل قليل- Step News Agency - وكالة ستيب الإخبارية (@Step_Agency) March 4, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сирії ледь не збили російський пасажирський літак. РФ звинуватила Ізраїль.
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