У Сирії в четвер, 5 березня, заявили про нібито ракетну атаку Ізраїлю на місто Хомс і провінцію Кунтейра з території анексованих Голанських висот.

Повітряні удари також наносили з простору Лівану, повідомляє місцеве агентство SANA.

Сирійські ППО успішно відбили всі атаки ізраїльської армії. За даними ЗМІ, жодна з випущених ракет не досягнула мети.

Сирія заявила про ракетну атаку Ізраїлю УНН

Агентство Step News повідомило, що метою ударів у Хомсі міг бути об'єкт, що належить ліванському угрупуванню "Хезболла", а також військовий аеродром Ед-Дабаа.

Сирійська радіостанція Sham FM уточнила, що збиті 12 ракет супротивника. Постраждалих і жертв немає.

# عاجل || مصدر لوكالة ستيب: الغارات الاسرائيلية استهدفت مقرات لميليشيا حزب الله اللبناني بمحيط مصفاة # حمص قبل قليل - Step News Agency - وكالة ستيب الإخبارية (@Step_Agency) March 4, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сирії ледь не збили російський пасажирський літак. РФ звинуватила Ізраїль.

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