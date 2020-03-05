Головна Новини
5 березня • оновлено в 07:41
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Сирія заявила про ракетну атаку Ізраїлю

3.1т
Читати матеріал російською

У Сирії в четвер, 5 березня, заявили про нібито ракетну атаку Ізраїлю на місто Хомс і провінцію Кунтейра з території анексованих Голанських висот.

Повітряні удари також наносили з простору Лівану, повідомляє місцеве агентство SANA.

Сирійські ППО успішно відбили всі атаки ізраїльської армії. За даними ЗМІ, жодна з випущених ракет не досягнула мети.

Сирія заявила про ракетну атаку Ізраїлю

Сирія заявила про ракетну атаку Ізраїлю

УНН

Агентство Step News повідомило, що метою ударів у Хомсі міг бути об'єкт, що належить ліванському угрупуванню "Хезболла", а також військовий аеродром Ед-Дабаа.

Сирійська радіостанція Sham FM уточнила, що збиті 12 ракет супротивника. Постраждалих і жертв немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сирії ледь не збили російський пасажирський літак. РФ звинуватила Ізраїль.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
Теги
ракети Ізраіль
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Молодцы сирийцы
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
hunt andres, посмотрим,что скажет Израиль.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги