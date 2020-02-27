У сирійській провінції Ідліб 27 лютого від атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі. Анкара завдала ударів у відповідь.

За словами губернатора турецької провінції Хатай (межує з Сирією) Рахмі Догана, у результаті авіаудару загинуло 22 військових, повідомляє Anadolu (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Зі свого боку Daily Sabah повідомляє, що внаслідок артилерійського обстрілу вбито 11 мирних громадян, зокрема п'ятеро дітей.

Декількома годинами раніше президент Туреччини заявив, що сили Асада зазнають великих втрат. Він запевнив, що боротьба в Ідлібі триватиме, передає "РБК-Україна".

На турецькому телебаченні навіть показали кадри ударів по сирійських військах.

Ердоган вважає, що ситуація в сирійській провінції розвивається позитивно для Туреччини. "Ми продовжимо переговори з Росією, але ми заявляємо, що ми присутні в Ідлібі на підставі Аданської угоди з Сирією. Ми хочемо, щоб на територіях Сирії від заходу до сходу склалася спокійна ситуація", – додав президент Туреччини.

У свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас назвав напад режиму Асада і його союзника Росії в Сирії "військовими злочинами", передає "Європейська правда".

За його словами Дамаск і Москва як сторони конфлікту в Сирії повинні захищати цивільне населення. Замість цього, зазначив він на засіданні Радбезу ООН 27 лютого, вони бомбардують такі об'єкти цивільної інфраструктури, як лікарні і школи.

"Умисні напади на цивільне населення є військовим злочином", – наголосив Маас.

Водночас сотні місцевих жителів прикордонного міста Рейханли прийшли підтримати поранених турецьких військових. Вони вимагають помсти.

Удари по сирійській армії в провінції Ідліб WarJournal

Tunceli Hozat'tan İdlib'e gönderilen 65. Mknz tugayını, Rus ve Suriye uçakları vuralı birkaç saat oldu. 50'ye yakın askerimiz şehit oldu, 60'tan fazla yaralı Hatay'a getiriliyor. Görüntüler yürek yakıcı. Saldırılar hala sürüyor. Sadece az önceki hava saldırısını paylaşıyorum. pic.twitter.com/GFxwpfzKJJ - Kaç Saat Oldu? (@kacsaatolduturk) February 27, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, Туреччина завершила свою підготовку до військової операції в зоні деескалації в Ідлібі і заявила про готовність до виконання своєї місії – досягнення повної перемоги.

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