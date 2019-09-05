Символ свободи! На мітингу в Гонконгу помітили прапор України: фотофакт

У Гонконзі (Китай) на антиурядовій акції протесту помітили державний прапор України.
Відповідне фото опублікував у своєму Instagram фотограф Стентон Шарп. Відомо, що активісти на знак протесту знову збиралися в аеропорту Гонконгу.
У мережі відзначають, що український прапор став для протестуючих у Китаї символом власної боротьби за демократію.
Український прапор на протесті у Гонконзі
instagram.com/stantonsharpe
Як стало відомо раніше лідер Гонконгу Керрі Лам заявила, що відкличе суперечливий закон про екстрадицію, який викликав протести.
9.1.19 - Recap in Photos: Last Sunday, protestors met at the Hong Kong airport in protest . Though violence was kept to a minimum, heavy vandalism at Tung Chung station and obstruction of traffic led to a shut down of all public transportation on Lantau Island near the airport . Many protestors were forced to walk miles to find a way back to their homes . Hundreds of local Hong Kongers took this opportunity to offer free rides to young protestors from Lautau Island to the safety of their homes . Many called this event the Dunkirk of Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #hongkong #hongkongprotest #hongkongprotets #prayforhongkong #freedomHK #savehongkong #wearehongkong #extradition #nochinaextradition #hongkongairport #hongkonger #hongkongisnotchina #chinaze #protest #FightForHongKong #carrielam #boycottmulan
Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 вересня в Гонконзі почалася нова хвиля протестів, в ході яких учасники мітингу звели барикади і спробували заблокувати доступ поїздів до міжнародного аеропорту.
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