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5 вересня • оновлено в 07:48
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Символ свободи! На мітингу в Гонконгу помітили прапор України: фотофакт

1.5т Читати матеріал російською

У Гонконзі (Китай) на антиурядовій акції протесту помітили державний прапор України.

Відповідне фото опублікував у своєму Instagram фотограф Стентон Шарп. Відомо, що активісти на знак протесту знову збиралися в аеропорту Гонконгу.

У мережі відзначають, що український прапор став для протестуючих у Китаї символом власної боротьби за демократію.

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Український прапор на протесті у Гонконзі

Український прапор на протесті у Гонконзі

instagram.com/stantonsharpe

Як стало відомо раніше лідер Гонконгу Керрі Лам заявила, що відкличе суперечливий закон про екстрадицію, який викликав протести.

9.1.19 - Recap in Photos: Last Sunday, protestors met at the Hong Kong airport in protest . Though violence was kept to a minimum, heavy vandalism at Tung Chung station and obstruction of traffic led to a shut down of all public transportation on Lantau Island near the airport . Many protestors were forced to walk miles to find a way back to their homes . Hundreds of local Hong Kongers took this opportunity to offer free rides to young protestors from Lautau Island to the safety of their homes . Many called this event the Dunkirk of Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #hongkong #hongkongprotest #hongkongprotets #prayforhongkong #freedomHK #savehongkong #wearehongkong #extradition #nochinaextradition #hongkongairport #hongkonger #hongkongisnotchina #chinaze #protest #FightForHongKong #carrielam #boycottmulan

Публікація від Documentary Photographer (@stantonsharpe)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 вересня в Гонконзі почалася нова хвиля протестів, в ході яких учасники мітингу звели барикади і спробували заблокувати доступ поїздів до міжнародного аеропорту.

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Китай Гонконг
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
На митинге в Гонконге заметили флаг Украины. Кремль в истерике!!!
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
"Пэрэмога! Китай с нами!" Пхахахах)))) Л0хлы, до чего вы жалки))))
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
ОМГ, до чего укроупорыши ипанутые
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