Символ свободи! На мітингу в Гонконгу помітили прапор України: фотофакт

У Гонконзі (Китай) на антиурядовій акції протесту помітили державний прапор України.

Відповідне фото опублікував у своєму Instagram фотограф Стентон Шарп. Відомо, що активісти на знак протесту знову збиралися в аеропорту Гонконгу.

У мережі відзначають, що український прапор став для протестуючих у Китаї символом власної боротьби за демократію.

Український прапор на протесті у Гонконзі instagram.com/stantonsharpe

Як стало відомо раніше лідер Гонконгу Керрі Лам заявила, що відкличе суперечливий закон про екстрадицію, який викликав протести.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 вересня в Гонконзі почалася нова хвиля протестів, в ході яких учасники мітингу звели барикади і спробували заблокувати доступ поїздів до міжнародного аеропорту.

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