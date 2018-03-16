"Симпатичний": Лавров відповів британському міністру, що "заткнув" Росію

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що міністру оборони Британії Гевіну Вільямсону, який раніше виступив з жорсткими заявами на адресу Москви, "не вистачає освіти".

"Симпатичний молодий чоловік, напевно, йому хочеться увійти в історію гучними заявами. Ну, може, освіти не вистачає", - сказав він, передає "РИА Новости".

У свою чергу офіційний представник Міноборони РФ генерал-майора Ігор Конашенков назвав слова Вільямсона "риторикою базарної хабалки (безглуздої і вульгарної жінки - ред.)".

За його словами, подібні випади "чудово характеризують крайню ступінь його (Гевіна Вільямсона - ред.) інтелектуальної імпотенції".

Як повідомляв "Обозреватель", коментуючи ситуацію, яка склалася навколо отруєння шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля, Вільямсон заявив, що Росії слід "відійти і заткнутися", а не готувати відповідні заходи на висилку своїх дипломатів з Лондона.