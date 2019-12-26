"Обмовка за Фрейдом": топпропагандистку Кремля висміяли за пост про вину Росії в катастрофі MH17

Топпропагандистку Кремля, головну редакторку RT Маргариту Симоньян розкритикували в мережі за пост про збитий на Донбасі Boeing-777.

На своїй сторінці у Twitter журналістка процитувала підсумки року, опубліковані газетою The Independent:

"Це було десятиліття фейковий новин, суду над Pussy Riot, каналу Russia Today, "зелених чоловічків" у Криму, російських солдатів "на відпочинку на Донбасі". І гори брехні з метою переконати світ у невинності Росії в аварії пасажирського літака MH17".

Після цитати головний редактор написала: "Хотіли образити, а вийшло як завжди".

Маргарита Симоньян RT

Скріншот

Скріншот

"А вийшло як завжди, правдою образити неможливо", "Обмовка за Фрейдом", "Так, на правду не ображаються", "Ой Марго, всі знають, що "Боїнг" збив російський БУК", "Правда око ріже?" – відповіли пропагандистці в коментарях.

І гори брехні з метою переконати світ в невинності Росії в аварії пасажирського літака MH17 '.



Хотіли образити, а вийшло як завжди. - Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) December 26, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно скандальний режисер Тигран Кеосаян (чоловік Симоньян) нахабно заявив, що Україна нібито є частиною Росії, а не самостійною державою.

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