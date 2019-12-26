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27 грудня • оновлено в 00:41
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"Обмовка за Фрейдом": топпропагандистку Кремля висміяли за пост про вину Росії в катастрофі MH17

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Топпропагандистку Кремля, головну редакторку RT Маргариту Симоньян розкритикували в мережі за пост про збитий на Донбасі Boeing-777.

На своїй сторінці у Twitter журналістка процитувала підсумки року, опубліковані газетою The Independent:

"Це було десятиліття фейковий новин, суду над Pussy Riot, каналу Russia Today, "зелених чоловічків" у Криму, російських солдатів "на відпочинку на Донбасі". І гори брехні з метою переконати світ у невинності Росії в аварії пасажирського літака MH17".

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Після цитати головний редактор написала: "Хотіли образити, а вийшло як завжди".

Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян

RT

"Обмовка за Фрейдом": топпропагандистку Кремля висміяли за пост про вину Росії в катастрофі MH17

Скріншот

"Обмовка за Фрейдом": топпропагандистку Кремля висміяли за пост про вину Росії в катастрофі MH17

Скріншот

"А вийшло як завжди, правдою образити неможливо", "Обмовка за Фрейдом", "Так, на правду не ображаються", "Ой Марго, всі знають, що "Боїнг" збив російський БУК", "Правда око ріже?" – відповіли пропагандистці в коментарях.

"Обмовка за Фрейдом": топпропагандистку Кремля висміяли за пост про вину Росії в катастрофі MH17
"Обмовка за Фрейдом": топпропагандистку Кремля висміяли за пост про вину Росії в катастрофі MH17
"Обмовка за Фрейдом": топпропагандистку Кремля висміяли за пост про вину Росії в катастрофі MH17
"Обмовка за Фрейдом": топпропагандистку Кремля висміяли за пост про вину Росії в катастрофі MH17
"Обмовка за Фрейдом": топпропагандистку Кремля висміяли за пост про вину Росії в катастрофі MH17
"Обмовка за Фрейдом": топпропагандистку Кремля висміяли за пост про вину Росії в катастрофі MH17

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно скандальний режисер Тигран Кеосаян (чоловік Симоньян) нахабно заявив, що Україна нібито є частиною Росії, а не самостійною державою.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
російська пропаганда На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Маргарита Сімон'ян
Місце
Росія
Теги
Новини Росії соцмережі Боїнг МН17 пропаганда
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Mega Death
Mega Death
Опубликовав имеющиеся у США снимки, можно было бы ещё 5 лет назад Россию так загрузить, что сейчас бы про неё и не вспоминали. Но что-то пошло не так..
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Брешет как армянское радио.
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