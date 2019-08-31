"Сільський одяг!" Українофоб на росТБ влаштував скандал через вишиванки

Російський пропагандист, політолог Олексій Мартинов образливо висловився про Україну та її національний одяг, виступаючи на пропагандистському телебаченні.

Їдкий спіч українофоб видав в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У вас держава розсипається на очах! Її просто скоро не буде. А ви все законопроекти, велосипеди, державна мова, вишиванка, до речі сказати, ось цей сільський одяг! Ви визначтеся – хочете ви бути державою чи ні!" – із криком обурився скандальний прихильник окупаційної політики Росії.

Олексій Мартинов

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мартинов поскандалив з частим українським гостем російських ефірів Гордієм Бєловим. Приводом стала образа, сказана кремлівським пропагандистом, – він назвав Україну державою-вірусом.

Пізніше пропагандист влаштував істерику через українські історичні особистості. Обговорюючи новий проект Українського інституту національної пам'яті "Фактор свободи", в якому змоделювали сторінки видатних борців за волю України в соцмережах, він мало не з кулаками накинувся на журналістку Яніну Соколовську.

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