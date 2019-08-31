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"Сільський одяг!" Українофоб на росТБ влаштував скандал через вишиванки

1.1т Читати матеріал російською

Російський пропагандист, політолог Олексій Мартинов образливо висловився про Україну та її національний одяг, виступаючи на пропагандистському телебаченні.

Їдкий спіч українофоб видав в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У вас держава розсипається на очах! Її просто скоро не буде. А ви все законопроекти, велосипеди, державна мова, вишиванка, до речі сказати, ось цей сільський одяг! Ви визначтеся – хочете ви бути державою чи ні!" – із криком обурився скандальний прихильник окупаційної політики Росії.

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Олексій Мартинов

Олексій Мартинов

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мартинов поскандалив з частим українським гостем російських ефірів Гордієм Бєловим. Приводом стала образа, сказана кремлівським пропагандистом, – він назвав Україну державою-вірусом.

Пізніше пропагандист влаштував істерику через українські історичні особистості. Обговорюючи новий проект Українського інституту національної пам'яті "Фактор свободи", в якому змоделювали сторінки видатних борців за волю України в соцмережах, він мало не з кулаками накинувся на журналістку Яніну Соколовську.

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
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