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"Сила і дух!" На саміті G20 Макрон нагадав Путіну про Україну

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У липні відбудеться зустріч в "нормандському форматі", де будуть обговоряти українське питання.

Про це саміті G20 заявив президент Франції Емманюель Макрон, додавши, що переговори будуть йти з урахуванням Мінських домовленостей, передає "Інтерфакс".

"Буквально через кілька тижнів у нас відбудеться дуже важлива зустріч в форматі "два плюс два" міністрів оборони та міністрів закордонних справ. Нам, як постійним членам Ради Безпеки, потрібно вирішувати якісь питання з особливою увагою, зокрема, українське питання в світлі мінського комплексу заходів, сподіваюся, що ми в липні зустрінемося в "нормандському форматі", – повідомив він.

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Макрон також запропонував президенту РФ Путіну обговорити ситуацію в Ірані та Сирії.

"У поточному міжнародному контексті найважливіше - це наше співробітництво. Я також переконаний, що ліберальні демократії ще можуть багато привнести в цей світ. Це не єдина модель розвитку, але вона має свою силу, свій особливий дух. І в рамках цього діалогу ми можемо непогано обговорити наші запитання", – підкреслив французький лідер.

На дану пропозицію Путін відповів: "Все має перспективи. Ні що безслідно не зникає, не вмирає, одна форма переходить в іншу, і все знаходиться в постійному розвитку".

Путін і Макрон на саміті G20

Путін і Макрон на саміті G20

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін провели переговори в рамках саміту G20, який стартував 28 червня в Осаці (Японія).

У РФ повідомили, що лідери країн обговорили Україну і Сирію. Також піднімалися питання стратегічної стабільності.

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Тема
Саміт G20 у Японії
Особи
Еммануель Макрон Володимир Путін
Тег
нормандський формат
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Я посмотрел отчёты CBS и FOX о встрече! Ни слова об Украине!
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
филосОф, блин
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hunt andres
hunt andres
И чо?:-))))
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К Денис
К Денис
hunt andres, как что... Ведь на саммите говорили исключительно за своностойню)) вообще весь саммит ради пятокастых...))))
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