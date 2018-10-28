"Сибірське пальто?" Меркель здивувала питанням до Путіна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель поставила запитання президенту Росії Володимиру Путіну російською мовою.

Вона поцікавилася у російського лідера про його пальто (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Сибірське пальто?" - запитала Меркель, побачивши, як Путін застібає верхній одяг. Російський лідер відповів "Ні".

Відзначимо, Меркель і Путін знаходяться в Стамбулі, де проходить чотиристоронній саміт Туреччини, Росії, Німеччини та Франції по сирійському врегулюванню.

"Сибирское пальто": Меркель снова перешла на русский язык. Но странно она представляет себе Сибирь pic.twitter.com/N1YVStrxdw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 октября 2018 г.

На думку учасників зустрічі, довгострокового миру можна домогтися лише політико-дипломатичними засобами. Політики зазначили, що до кінця 2018 року має бути сформований конституційний комітет Сирії, який займеться реформуванням конституції країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше РосЗМІ заявили, що Меркель принизила Путіна.