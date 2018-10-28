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ПолітикаЕкономіка

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"Сибірське пальто?" Меркель здивувала питанням до Путіна

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель поставила запитання президенту Росії Володимиру Путіну російською мовою.

Вона поцікавилася у російського лідера про його пальто (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Сибірське пальто?" - запитала Меркель, побачивши, як Путін застібає верхній одяг. Російський лідер відповів "Ні".

Відзначимо, Меркель і Путін знаходяться в Стамбулі, де проходить чотиристоронній саміт Туреччини, Росії, Німеччини та Франції по сирійському врегулюванню.

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На думку учасників зустрічі, довгострокового миру можна домогтися лише політико-дипломатичними засобами. Політики зазначили, що до кінця 2018 року має бути сформований конституційний комітет Сирії, який займеться реформуванням конституції країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше РосЗМІ заявили, що Меркель принизила Путіна.

Особи
Ангела МеркельВолодимир Путін
Місце
ТуреччинаСтамбул
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Без вазелина Порошенко понятно что никто не пустит..)))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Обычно Порошенко про туалетную бумагу спрашивают, захватил ли он наждачку с собой)))
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