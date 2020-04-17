Вчерашний день принёс интересную новость, которая прошла незамеченной как в Украине, так и в Беларуси. Если очень кратко, то Саудовская Аравия предлагает 90-дневную рассрочку по платежам за свою нефть для европейских и азиатских потребителей. Условия не касаются американских потребителей. Событие, способно оказать существенное влияне на баланс нефтяного рынка.

Ещё более интересным оно становится на фоне заключённой недавно сделки по ограничению добычи нефти и якобы, подходящей к концу ценовой войне на рынке. Хотя, по ценам, не всё так гладко, как может показаться - саудовская государственная компания Saudi Aramco опубликовала предлагаемые размеры скидок на свои сорта нефти на май 2020 года.

Для американских потребителей (как Северной так и Южной Америки) стран Африки и Океании цены выравниваются с рынком. Так, например, дисконт Arab light в США составляет всего лишь $0,75 за баррель.

А вот Азиатским поставщикам предлагается скидка $7,5. Европейским - и того более - от $9,5 до $10,95 в зависимости от сорта. Таким образом "однозначная победа" о которой говорили в России, комментируя сделку ОПЕК+ грозит стать большими проблемами для Кремля.

Для наследного принца Мухаммада бин Салмана бин Абдель Азиз Аль Сауда ценовое давление на конкурентов похоже, становится любимым хобби. В данном случае основными жертвами становятся РФ и Иран на рынках КНР и Индии и та же Российская Федерация на европейском рынке.

Эта ситуация дарит уникальную возможность для "своей игры" Минску и Киеву. Почему так и что надо сделать Беларуси и Украине в ближайшие месяцы - в данном видео.

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