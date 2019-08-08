Штурм будинку експрезидента Киргизстану: що буде далі

Невдале затримання експрезидента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва призведе до розхитування ситуації в країні.

Про це у коментарі OBOZREVATEL сказав політолог Віталій Кулик. "Ситуація може мати різні варіанти. І я схиляюся до того, що буде нічия. З поступовим розхитуванням ситуації до дострокових виборів або чергової спроби революції", – сказав Кулик.

У Киргизії штурмом намагалися затримати Атамбаєва

Експерт пояснив, що Атамбаєв так просто не здасться владі.

"Я трохи знаю Атамбаєва: здаватися і тікати він не буде. Сьогодні у нього є сила і він нею скористається. Крім того, його підтримають інші незадоволені засиллям південних кланів. До опозиції приєднаються і китайські контрабандисти, які хотіли б повернення "золотих часів" за Атамбаєва. Спецслужби ж корумповані, зокрема і Атамбаєвим", – вважає Кулик.

Він також додав, що сьогодні в Бішкеку починається безстроковий мітинг на підтримку Атамбаєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нова влада Киргизстану позбавила 27 червня Алмазбека Атамбаєва статусу експрезидента і недоторканності.

Атамбаєв звинувачується за п'ятьма епізодами: за фактом звільнення злодія в законі А.Батукаєва; щодо земельної ділянки, на якій розташований будинок Атамбаєва у селі Кой-Таш; щодо податкових декларацій експрезидента; за фактом корупції при підготовці, підписанні та реалізації проекту "Модернізація ТЕЦ міста Бішкек"; за фактом причетності Атамбаєва до незаконних поставок вугілля на ТЕЦ Бішкека і афілійованості з "Рассвет Компані" і "Прогрес Компані".

Сам Атамбаєв тричі проігнорував виклики на допити і звинувачень не визнав, заявивши про намір захищатися при спробі його затримання.

Спецназ штурмував будинок експрезидента країни у киргизькому селі Кой-Таш. Охорона експрезидента чинила опір, почалася стрілянина і в результаті було поранено близько 45 осіб, серед них і журналісти. Один 22-річний спецназівець загинув. Причиною смерті міг бути постріл зі снайперської гвинтівки.

Прихильники Атамбаєва змогли відтіснити силовиків і взяли в заручники шістьох оперативників.

У селі Кой-Таш відключили електроенергію, інтернет і мобільний зв'язок, які досі не були відновлені.

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков провів екстрене засідання Ради безпеки через ситуацію. Збройні сили Киргизстану переведені на посилений режим несення служби.

Прихильники Атамбаєва скликають засідання "народного штабу". У Кой-Таш і в Бішкек стікаються прихильники експрезидента і лояльні йому представники інших угруповань.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!