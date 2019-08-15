Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

"Штірліц спав": Захарова нарвалася на глузування безглуздим фото

412 Читати матеріал російською

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова знову стала об'єктом насмішок через невдале фото в літаку.

Світлину вона зробила дорогою у відрядження і про все розповіла на Facebook, супроводивши безглуздим жартом.

"Штірліц спав, але знав, що рівно за дві години двадцять хвилин він прокинеться бадьорим і повним сил. В Оренбурзі", – написала скандальна речниця МЗС РФ.

Однак користувачі не оцінили лук Захарової та засипали її глузливими коментарями, в яких пройшлися як по зовнішності, так і по роду її діяльності.

Новини
"Росіяни, вас вдома п*здять!" Захарову жорстко розмазали через Україну
Марія Захарова

Марія Захарова

Facebook Марії Захарової

"Теж мені, Штірліц! До речі, замініть стиліста, а то ваші образи далекі від моди", "Просто давно хотіла сказати, що одягають її огидно, або це у неї смак г*мно", "Вона сільська свин*собака", Машо, нам ваші совдепо/кегебістські жарти ні до чого", "А чому в американській бейсболці? Чому не в кокошнику мордовському? Теж мені, патріотка путінська", "Навряд чи Штірліц – швидше Лені Ріфеншталь!" – іронізують під постом.

"Штірліц спав": Захарова нарвалася на глузування безглуздим фото

"Штірліц спав": Захарова нарвалася на глузування безглуздим фото

"Штірліц спав": Захарова нарвалася на глузування безглуздим фото

"Штірліц спав": Захарова нарвалася на глузування безглуздим фото

"Штірліц спав": Захарова нарвалася на глузування безглуздим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарова опублікувала ще одне провокаційне фото і нарвалася на критику мережі. Росіянка оприлюднила світлину, на якій позує в сукні і на підборах, в той же час на її руках – червоні боксерські рукавички.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...