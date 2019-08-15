"Штірліц спав": Захарова нарвалася на глузування безглуздим фото

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова знову стала об'єктом насмішок через невдале фото в літаку.

Світлину вона зробила дорогою у відрядження і про все розповіла на Facebook, супроводивши безглуздим жартом.

"Штірліц спав, але знав, що рівно за дві години двадцять хвилин він прокинеться бадьорим і повним сил. В Оренбурзі", – написала скандальна речниця МЗС РФ.

Однак користувачі не оцінили лук Захарової та засипали її глузливими коментарями, в яких пройшлися як по зовнішності, так і по роду її діяльності.

Марія Захарова Facebook Марії Захарової

"Теж мені, Штірліц! До речі, замініть стиліста, а то ваші образи далекі від моди", "Просто давно хотіла сказати, що одягають її огидно, або це у неї смак г*мно", "Вона сільська свин*собака", Машо, нам ваші совдепо/кегебістські жарти ні до чого", "А чому в американській бейсболці? Чому не в кокошнику мордовському? Теж мені, патріотка путінська", "Навряд чи Штірліц – швидше Лені Ріфеншталь!" – іронізують під постом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарова опублікувала ще одне провокаційне фото і нарвалася на критику мережі. Росіянка оприлюднила світлину, на якій позує в сукні і на підборах, в той же час на її руках – червоні боксерські рукавички.

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