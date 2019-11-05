Схожа на мозок: в Австралії на берег океану викинуло дивну істоту

На острові Бруні в Австралії на березі океану виявили дивну істоту, що нагадує людський мозок.

Фото моторошної знахідки опублікувала в соціальній мережі місцева жителька, повідомляє The Sun. Вона зазначила, що коли доторкнулася до створіння, у неї оніміла рука.

За словами жінки, подібну тварину вона бачить не вперше.

В Австралії на берег океану викинуло дивну істоту, що нагадує людський мозок The Sun

"Може хто-небудь сказати мені, що це таке? Я і моя мама продовжуємо бачити їх на пляжі", — написала вона у Facebook.

Зі свого боку куратор зоології безхребетних у Тасманійському музеї та художній галереї доктор Саймон Гроува вважає, що істота, найімовірніше, є асцидією. Він зазначив, що це одна з безхребетних тварин, які мешкають у світовому океані. Живуть вони, просто прикріплюючись до чогось.

Хоча деякі вчені припускають, що це може бути морське перо — тварина, від дотику до якої німіють кінцівки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Австралії на пляжі помітили останки невідомої істоти, викинуті океаном на берег. Моторошну знахідку зробили туристи міста Перта. На їхню думку, окостеніння може належати гігантському кальмару або каракатиці. Деякі також припустили, що це може бути давньою маскою або останками акул.

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