Школярка здала іспит, встигнувши в процесі народити дитину

У Маму (Гвінея) 18-річна школярка народила дитину прямо під час іспиту і успішно повернулася через півгодини до його здачі.

Фатумата Курума Конде прийшла на вступне випробування з фізики і відчула початок переймів, пише The Sunday Times.

Через 10 хвилин після її госпіталізації дівчина народила сина, а вже через 30 хвилин повернулася назад в аудиторію і закінчила іспит.

Школярка народила на іспиті Reuters

Молода мама розповіла, що приховала від своєї сім'ї наближення дня пологів, оскільки боялася, що її не відпустять на іспит. За словами дівчини, вона цілий рік готувалася до вступу в бакалаврат, тому не могла собі дозволити не прийти.

Достовірність дивовижної історію пологів підтвердив і керівник екзаменаційного центру Мохамед Діакіте.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Індії 11-річна школярка народила дитину. Дівчинка стала мамою на 8 місяці вагітності і народила за допомогою кесаревого розтину.

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