"Школяр у в'язниці!" На росТБ видали новий фейк про Україну

Російський пропагандист, президент Спілки письменників міжнаціональної згоди Німеччини Володимир Сергієнко видав фейк про нібито незаконний арешт школяра, що підтримує терористів "ДНР", через провокацію Служби безпеки України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Виходячи з сюжету вигаданої історії, хлопця вдалося витягнути з-за ґрат тільки як військовополоненого. Таку "жахачку" Сергієнко озвучив в ефірі програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

За словами пропагандиста, "героя" його історії звуть Максим Ніценко, і на момент затримання він був 11-класником. Одного разу його товариш запропонував йому вступити в певну організацію "Підпільний Харків" і нібито звів з її "куратором" для приєднання до боротьби з української "хунтою".

"Ось ця людина бере цього хлопця, школяра, веде на залізничні колії, сама ж ставить вибухівку, ну, це був муляж, звичайно. І тут приїжджає машина, заарештовує, школяра садять до в'язниці. Виявляється, цей, який ставив муляж, який сказав "Давай об'єднуватися!", - це людина, яка працює на СБУ", - обурено сказав Сергієнко.

Продовжуючи свій фейк, він зазначив, що після тривалої судової плутанини юного поплічника терористів нібито все ж звільнили через процес обміну полоненими.

"Знаєте, чим закінчилася зі школярем ситуація? Ось це ось сумно, ось це настільки печально! Його поміняли як військовополоненого! Його вставили в списки, і мати його молилася та була щаслива, що хоч таким способом можна вирвати цього малолітку з в'язниці! А його насправді спровокувала СБУ від початку до кінця!" - підсумував свою непереконливу розповідь пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергієнко порівняв українських військових з терористами-ісламістами з ІДІЛ.