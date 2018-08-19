"Шість атомних бомб по Москві!" Розкрилися деталі можливого удару США

США у 1945 році готували план ядерної атаки на СРСР. На Москву і тодішній Ленінград нібито повинні були полетіти по шість атомних бомб.

Такі дані оприлюднив Деніел Елсберг - легендарний викривач, який опублікував у 1971 році "документи Пентагону". Зараз готується до виходу його книга "Машина Судного дня: Одкровення розробника плану ядерної війни". Уривки з неї опублікувала "Лента.ру".

"30 серпня 1945 року, усього через два тижні після капітуляції Японії, генерал-майор Лоріс Норстад, заступник начальника штабу ВПС по плануванню, направив генералу Гровса документ, де в якості цілей можливого майбутнього ядерного удару фігурували 15 "ключових радянських міст" на чолі з Москвою і 20 "великих радянських міст", включаючи Ленінград, а також вказувалася кількість атомних бомб, необхідних для знищення кожного з них. Для Москви і Ленінграда призначалося по шість бомб", - йдеться у книзі.

При цьому наголошується, що у США на той час не було шести атомних бомб. "У кінці року вони володіли лише двома. Відтак до 30 червня 1946 го (кінець фінансового року) в арсеналі знаходилося дев'ять бомб. Перший офіційний план війни проти Радянського Союзу, датований листопадом 1947, передбачав нанесення удару по 24 радянських містах з використанням 34 бомб. Однак на той час в арсеналі США було всього 13 бомб, з яких, мабуть, тільки сім знаходилися у стані боєготовності. Ця інформація була надсекретною", - пише викривач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спеціальний додаток визначив, що у разі якщо на Москву скинуть атомну бомбу, можуть загинути близько 8 млн. осіб, понад 3 млн. постраждають.