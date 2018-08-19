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ПолітикаЕкономіка

"Шість атомних бомб по Москві!" Розкрилися деталі можливого удару США

49.8тЧитати новину російською

США у 1945 році готували план ядерної атаки на СРСР. На Москву і тодішній Ленінград нібито повинні були полетіти по шість атомних бомб.

Такі дані оприлюднив Деніел Елсберг - легендарний викривач, який опублікував у 1971 році "документи Пентагону". Зараз готується до виходу його книга "Машина Судного дня: Одкровення розробника плану ядерної війни". Уривки з неї опублікувала "Лента.ру".

"30 серпня 1945 року, усього через два тижні після капітуляції Японії, генерал-майор Лоріс Норстад, заступник начальника штабу ВПС по плануванню, направив генералу Гровса документ, де в якості цілей можливого майбутнього ядерного удару фігурували 15 "ключових радянських міст" на чолі з Москвою і 20 "великих радянських міст", включаючи Ленінград, а також вказувалася кількість атомних бомб, необхідних для знищення кожного з них. Для Москви і Ленінграда призначалося по шість бомб", - йдеться у книзі.

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При цьому наголошується, що у США на той час не було шести атомних бомб. "У кінці року вони володіли лише двома. Відтак до 30 червня 1946 го (кінець фінансового року) в арсеналі знаходилося дев'ять бомб. Перший офіційний план війни проти Радянського Союзу, датований листопадом 1947, передбачав нанесення удару по 24 радянських містах з використанням 34 бомб. Однак на той час в арсеналі США було всього 13 бомб, з яких, мабуть, тільки сім знаходилися у стані боєготовності. Ця інформація була надсекретною", - пише викривач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спеціальний додаток визначив, що у разі якщо на Москву скинуть атомну бомбу, можуть загинути близько 8 млн. осіб, понад 3 млн. постраждають.

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
США
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
может и нужно было шарахнуть эти бомбочки,и этого дерьма бы не было
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Kostenko Anatolii
Kostenko Anatolii
сейчас мне думается планы поярче ...у фашистов в кремле - как пропетлять , у штатов как подешевле эту помойку превратить в свой торговый центр...
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Пигин Макс
Пигин Макс
У кого ещё остались сомнения в том, что СШП является самой миролюбивой страной?
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5
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2 из 12 ответов | показать все
Пигин Макс
Пигин Макс
Григорьев Дмитрий, Пожалейте её мозг! На Украине теперь своя история! Это поколение можно смело вычёркивать. Нам главное не проспать следующее поколение украинцев.
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1
5
Григорьев Дмитрий
Григорьев Дмитрий
Гавриленко Наташа, детский лепет, вначале развалить, разрушить, потом спасать гуманитаркой, кстати в долг, они ничего не делают из сочувствия, бизнес, хрена говорить. И так по всему миру. Детский лепет, я в шоке, сплошной детский лепет...
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