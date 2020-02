Туреччину накрили смертоносні лавини: загинули 38 осіб. Моторошні кадри

У середу, 5 лютого, внаслідок сходження лавин у східній турецькій провінції Ван загинули щонайменше 38 осіб.

Ще 53 – отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє ВВС (щоб подивитися фото й відео, доскрольте новину до кінця).

За словами губернатора регіону Мехмета Емін Білмеза, через другу лавину загинули вісім жандармів, три охоронці, один пожежник і дев'ять цивільних. Він також повідомив, що під снігом ще можуть перебувати люди (приблизно 50), тому пошуково-рятувальні роботи тривають. Врятувати вдалося 25 громадян.

Зазначається, що загиблі рятувальники їхали шукати зниклих під попередньою лавиною. Однак на автодорозі поблизу оточеного горами міста Бахчесарай у провінції Ван, що межує з Іраном, трапилася нова трагедія: перекинулося мінімум три авто.

У Туреччині лавини вбили десятки осіб hurriyet.com.tr

LIVE: At least 11 killed in eastern Turkey, with 20 others buried by snow after an avalanche in Van province.



Read more: https://t.co/z3D9YNKjtS https://t.co/qffKMaFYWf — Al Jazeera News (@AJENews) February 5, 2020

Eight people died after an avalanche hit eastern Turkey on Wednesday, the local hospital said, while the Turkish interior minister was quoted as saying 10 to 15 people were still trapped under the snow. pic.twitter.com/lTrcqzBDlJ — China Daily (@ChinaDaily) February 5, 2020

8 #rescue workers in #Turkey's eastern Van province have been killed after they were hit by an #avalanche while searching for victims hit by earlier avalanche pic.twitter.com/V3UP9FCpvo — Ringo Lennon (@Eddie20937506) February 5, 2020

FOOTAGE: The avalanche disaster in #Van eastern part of Turkey yesterday. Many cars stayed under the avalanche hours. 21 people died. And still many people waiting to be rescued. #Bahçesaray pic.twitter.com/dt0wBEAKeZ — Yusuf İşler (@yusufislereng1) February 5, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на півдні Швейцарії через лавину загинули чотири лижники з Німеччини.

