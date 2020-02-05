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7 лютого • оновлено в 08:41
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Туреччину накрили смертоносні лавини: загинули 38 осіб. Моторошні кадри

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У середу, 5 лютого, внаслідок сходження лавин у східній турецькій провінції Ван загинули щонайменше 38 осіб.

Ще 53 – отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє ВВС (щоб подивитися фото й відео, доскрольте новину до кінця).

За словами губернатора регіону Мехмета Емін Білмеза, через другу лавину загинули вісім жандармів, три охоронці, один пожежник і дев'ять цивільних. Він також повідомив, що під снігом ще можуть перебувати люди (приблизно 50), тому пошуково-рятувальні роботи тривають. Врятувати вдалося 25 громадян.

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В Альпах під лавиною загинули неслухняні туристи: що сталося

Зазначається, що загиблі рятувальники їхали шукати зниклих під попередньою лавиною. Однак на автодорозі поблизу оточеного горами міста Бахчесарай у провінції Ван, що межує з Іраном, трапилася нова трагедія: перекинулося мінімум три авто.

У Туреччині лавини вбили десятки осіб

У Туреччині лавини вбили десятки осіб

hurriyet.com.tr

Ввечері у вівторок, 4 лютого, сніжною хвилею накрило мікроавтобус і снігоприбиральну машину, що рухалася по шосе. Загинули п'ятеро осіб. Ще двоє вважалися зниклими безвісти.

У Туреччині лавини вбили десятки осіб

У Туреччині лавини вбили десятки осіб

standard.co.uk

У Туреччині лавини вбили десятки осіб

У Туреччині лавини вбили десятки осіб

Скриншот

У Туреччині лавини вбили десятки осіб

У Туреччині лавини вбили десятки осіб

standard.co.uk

У Туреччині лавини вбили десятки осіб

У Туреччині лавини вбили десятки осіб

hurriyet.com.tr

У Туреччині лавини вбили десятки осіб

У Туреччині лавини вбили десятки осіб

hurriyet.com.tr

У Туреччині лавини вбили десятки осіб

У Туреччині лавини вбили десятки осіб

hurriyet.com.tr

У Туреччині лавини вбили десятки осіб

У Туреччині лавини вбили десятки осіб

hurriyet.com.tr

У Туреччині лавини вбили десятки осіб

У Туреччині лавини вбили десятки осіб

У Туреччині лавини вбили десятки осіб

У Туреччині лавини вбили десятки осіб

У Туреччині лавини вбили десятки осіб

У Туреччині лавини вбили десятки осіб

У Туреччині лавини вбили десятки осіб

У Туреччині лавини вбили десятки осіб

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на півдні Швейцарії через лавину загинули чотири лижники з Німеччини.

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Автор
Ірина Кулініч
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. Талисман
. Талисман
Как только, Эрдоган встретился с хрипатой ZEкрысой, сразу самолёт упал и лавины сошли!
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
это за геноцид армян им
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Зря Эрдоган хрюкнул про "Слав Укр"... плохая примета.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Он Алекс, Сосалыч, ты таблеточку сегодня принимал?????
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Он Алекс
Он Алекс
Великий Кормчий, а славно Эрдоган за...чил российский военный самолёт СУ 24, а россияне в ответ два года не ездили на алкотуры в Турцию, вот это ответка по российски ? Правда жесткач ????
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