"Шансів немає": у Путіна зробили заяву про зустріч із Зеленським

Саміт "нормандського формату", в рамках якого повинні зустрітися президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін, може відбутися в жовтні.

Із такою заявою виступив помічник глави РФ Юрій Ушаков, передає ТАСС.

"На наступному тижні шансів немає. Там називався ряд дат, які поки ще не узгоджені. Якщо так дивитися, як робота піде, то десь жовтень виключати не можна. Ми очікуємо, що 18 вересня буде засідання контактної групи, і на ній можуть бути якісь перші обнадійливі зрушення, які допоможуть нам почати роботу щодо конкретної дати саміту", – сказав він.

Ушаков висунув вимоги щодо зустрічі Зеленського з Путіним life.ru

За словами Ушакова, після обміну утримуваними особами між Росією і Україною "всі розуміють, що, напевно, варто провести саміт у "нормандському форматі", щоб із новим українським лідером обговорити можливі подальші кроки щодо активізації врегулювання "кризи" на сході України".

Однак Кремль не згоден проводити переговори до того часу, поки не вирішиться ряд питань щодо Донбасу.

"Є три основні умови, які, якщо вони будуть реалізовані, могли б забезпечити успіх очікуваної зустрічі в верхах. Зокрема, необхідно остаточно відрегулювати питання щодо розведенням сил і засобів у трьох населених пунктах – Станиця Луганська, Петровське та Золоте", – пояснив Ушаков .

Представник Путіна також висунув вимоги письмово зафіксувати в рамках контактної групи так звану "формулу Штайнмайера" і попередньо узгодити результати саміту.

У Путіна зробили заяву про зустріч із Зеленським

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше посол Франції та Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч у "нормандському форматі" може відбутися вже до кінця вересня.

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