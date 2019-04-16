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Сергій Талк
Сергій Талк
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Путин огребет еще кучу санкций: Россия гадит бумажным способом

2.3тЧитати матеріал російською

Эксперты говорят о том, что после выборов Кремль начнёт раздавать российские паспорта жителям "ДНР" и "ЛНР". Что это означает?

1. В военном смысле у России полный провал и остаётся гадить только бумажным способом. В принципе можно ещё устроить битву бумажными самолётиками.

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2. Для самих жителей это безусловно плохо, потому что это означает, что они попадают на зону и обратного хода нет. Можно просто посмотреть на крымчан, чтобы понять, что они изгои. Парусник "Седов" не пускают в европейские порты только потому, что на борту несколько "прокажённых" оттуда.

3. Украинский бюджет окончательно распрощается с 3 млн. нахлебников. Теперь пускай их кормит дешёвой похлёбкой новая "родина-мать". Но только в очереди после 2 млн. крымских едоков.

По-моему, только одни плюсы. А то, что Путин за это огребёт ещё кучу санкций, нас не касается - это его проблемы.

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Автор
Сергій ТалкСергій Талк
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Сергея Талка
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Мотли Крю
Мотли Крю
Хороший ученый)))
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