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Сербія раптово привела армію у боєготовність: що відомо

4.1тЧитати матеріал російською

Збройні сили Сербії привели у повну бойову готовність після затримання вранці у вівторок косовською поліцією 13 сербів на півночі Косова і Метохії.

Таке рішення ухвалив президент Сербії Александр Вучич, передає національне телебачення. Згідно з інформацією ЗМІ, серед затриманих працівники поліції та цивільні.

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"Підрозділи ROSU (спецназ МВС самопроголошеної республіки Косово. — Ред.) вторглися на територію всіх чотирьох сербських муніципалітетів на півночі Косово. Затримано працівників косовської поліції сербської національності та цивільних осіб, немає офіційних даних про кількість затриманих. Президент Вучич віддав наказ про приведення всіх підрозділів армії Сербії у повну бойову готовність, спецназ МВС у повній готовності", — йдеться у повідомленні.

Пізніше Вучич заявив, що поліція Косова затримала росіянина Михайла Краснощокова, який є співробітником Місії ООН у справах тимчасової адміністрації в Косові (UNMIK)

Вучич привів війська Сербії у боєготовність

Вучич привів війська Сербії у боєготовність

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Косово Хашим Тачі заявив про готовність віддати Сербії частини території, якщо це допоможе владнати конфлікт між сторонами.

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Особа
Александар Вучич
Місце
Сербія
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Сербская вата провтыкала, как под носом арестовывают сербских карателей 😆 Вот и вся суть всей понтоваты.))
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Пора бы Сербии провести в Косово АТО и вернуть себе занятые албанскими проамериканскими боевиками территории страны!
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