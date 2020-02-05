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7 лютого • оновлено в 08:41
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Богдана Васильченко

Імпічменту не буде! Сенат США повністю виправдав Трампа

19.1т
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Сенат США, розглядаючи справу про імпічмент Дональда Трампа, заявив про невинність президента США за обома пунктами звинувачення.

Засідання відбулося в середу, 5 лютого, передає NBC News. Так, процес імпічменту завершено (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Імпічменту Трампа не буде

Імпічменту Трампа не буде

CNN

Новини
Трамп потрапив у скандальну ситуацію в Конгресі США. Відео інциденту

За першим звинуваченням (зловживання владою) Трампа виправдали 52 голосами проти 48.

При цьому всі демократи й один республіканець проголосували за засудження президента. Єдиним членом Республіканської партії, хто виступив проти глави держави, став Мітт Ромні зі штату Юта.

Імпічменту не буде! Сенат США повністю виправдав Трампа

Скріншот результатів голосування

За другою статтею (перешкоджання Конгресу) президент був виправданий "чистим" партійним голосуванням: 52 республіканці заявили про відсутність провини Трампа, а 47 демократів та незалежних представників визнали його винним.

Для винесення вироку була необхідна переважна більшість у 67 голосів щодо кожної статті.

Мітт Ромні оголосив, що виступить проти президента за першою статтею за дві години до голосування.

"Я дав клятву перед богом про неупереджене правосуддя. Я глибоко релігійний. Моя віра лежить в основі того, хто я є", – сказав він.

Ромні назвав те, що зробив Трамп, "жахливо неправильним". "Президент винен у жахливому зловживанні суспільною довірою", – вважає політик.

Виступ Ромні:

У відповідь на це син президента – Дональд Трамп-молодший – написав у Twitter, що Ромні "був занадто слабкий, щоб перемагати демократів тоді, тому він тепер приєднався до них".

Син глави держави назвав представника Сенату "офіційним членом опору" та заявив, що його варто виключити з Республіканської партії.

Дональд Трамп-молодший також опублікував фото президента в сонцезахисних окулярах, написавши, що після невдалого імпічменту демократи, можливо, зможуть спробувати "зробити якусь роботу для американського народу заради змін".

Імпічменту не буде! Сенат США повністю виправдав Трампа

Скріншот

Відео голосування:

Виправданий американський лідер на своїй сторінці в Twitter після рішення Сенату опублікував жартівливе відео з нескінченними датами своїх майбутніх президентських термінів.

Він також пообіцяв зробити публічну заяву 06 лютого о 12:00 (за місцевим часом).

Додамо: Трамп став уже третім президентом США після Ендрю Джонсона (1868) і Білла Клінтона (1999), якому винесли імпічмент у Палаті представників, але виправдали в Сенаті.

Також процедуру імпічменту Палата представників намагалася почати в 1973 році стосовно Річарда Ніксона, однак він пішов у відставку сам.

Як писав OBOZREVATEL:

  • У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привела до початку процедури імпічменту в американців.

  • Під час бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.

  • Зеленський також відреагував на скандал у Штатах, заявивши, що на нього ніхто не тиснув.

  • На початку листопада демократи Палати представників опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту Трампа.

  • У січні Трамп висунув Україні гучне звинувачення, заявивши про "втручання" в американські вибори. "Чому я повинен носити клеймо імпічменту на своєму імені, якщо я не робив нічого поганого?" – обурювався він, висловивши впевненість, що демократи не доб'ються його відставки.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Імпічмент Трампа
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
політика видео фотографии
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Коментарі
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
ОЙ!
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Kuksov Micha:"ОЙ!" Вам сделали больно, Мишико? Кто-то подкрался сзади?
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0
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Шо пошло не так , скотыняки?
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Грин Евгений
Грин Евгений
Залишається сподіватись що американьці не оберуть цього гниду на другий срок.Дивно що це будуть вирішувати мешканці двох трьох штатів.Повсюду свої дурниці.
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
Грин Евгений, разберайтесь со своими гнидами,зачем вам заморские.Большая часть жителей СГА не покажет на глобусе украину,а вы так распереживались.Трамп делает для народа своей страны , на остальных ему глубоко побоку.....и на ваше мнение тем более.
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