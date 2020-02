Імпічменту не буде! Сенат США повністю виправдав Трампа

Сенат США, розглядаючи справу про імпічмент Дональда Трампа, заявив про невинність президента США за обома пунктами звинувачення.

Засідання відбулося в середу, 5 лютого, передає NBC News. Так, процес імпічменту завершено (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Імпічменту Трампа не буде CNN

За першим звинуваченням (зловживання владою) Трампа виправдали 52 голосами проти 48.

При цьому всі демократи й один республіканець проголосували за засудження президента. Єдиним членом Республіканської партії, хто виступив проти глави держави, став Мітт Ромні зі штату Юта.

Скріншот результатів голосування

За другою статтею (перешкоджання Конгресу) президент був виправданий "чистим" партійним голосуванням: 52 республіканці заявили про відсутність провини Трампа, а 47 демократів та незалежних представників визнали його винним.

Для винесення вироку була необхідна переважна більшість у 67 голосів щодо кожної статті.

BREAKING: Chief Justice Roberts: "Two-thirds of the senators present not having pronounced him guilty, the Senate adjudges that the respondent Donald John Trump, President of the United States, is not guilty as charged in the first article of impeachment." https://t.co/8m638DhtK1 pic.twitter.com/fnfHdD8AxU - ABC News Politics (@ABCPolitics) February 5, 2020

Мітт Ромні оголосив, що виступить проти президента за першою статтею за дві години до голосування.

"Я дав клятву перед богом про неупереджене правосуддя. Я глибоко релігійний. Моя віра лежить в основі того, хто я є", – сказав він.

Ромні назвав те, що зробив Трамп, "жахливо неправильним". "Президент винен у жахливому зловживанні суспільною довірою", – вважає політик.

Виступ Ромні:

JUST IN: Mitt Romney becomes first GOP senator to say he'll vote to convict in Trump's impeachment trial.



"Corrupting an election to keep oneself in office is perhaps the most abusive and destructive violation of one's oath of office that I can imagine ." Https://t.co/G4oou9Qubc pic.twitter.com/FZwle2D1Y0 - CNN (@CNN) February 5, 2020

У відповідь на це син президента – Дональд Трамп-молодший – написав у Twitter, що Ромні "був занадто слабкий, щоб перемагати демократів тоді, тому він тепер приєднався до них".

Син глави держави назвав представника Сенату "офіційним членом опору" та заявив, що його варто виключити з Республіканської партії.

Дональд Трамп-молодший також опублікував фото президента в сонцезахисних окулярах, написавши, що після невдалого імпічменту демократи, можливо, зможуть спробувати "зробити якусь роботу для американського народу заради змін".

Mitt Romney is forever bitter that he will never be POTUS. He was too weak to beat the Democrats then so he's joining them now.



He's now officially a member of the resistance & should be expelled from the @GOP. - Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 5, 2020

Скріншот

Відео голосування:

Виправданий американський лідер на своїй сторінці в Twitter після рішення Сенату опублікував жартівливе відео з нескінченними датами своїх майбутніх президентських термінів.

Він також пообіцяв зробити публічну заяву 06 лютого о 12:00 (за місцевим часом).

I will be making a public statement tomorrow at 12:00pm from the @WhiteHouse to discuss our Country’s VICTORY on the Impeachment Hoax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2020

Додамо: Трамп став уже третім президентом США після Ендрю Джонсона (1868) і Білла Клінтона (1999), якому винесли імпічмент у Палаті представників, але виправдали в Сенаті.

Також процедуру імпічменту Палата представників намагалася почати в 1973 році стосовно Річарда Ніксона, однак він пішов у відставку сам.

Як писав OBOZREVATEL:

У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привела до початку процедури імпічменту в американців.

Під час бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.

Зеленський також відреагував на скандал у Штатах, заявивши, що на нього ніхто не тиснув.

На початку листопада демократи Палати представників опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту Трампа.

У січні Трамп висунув Україні гучне звинувачення, заявивши про "втручання" в американські вибори. "Чому я повинен носити клеймо імпічменту на своєму імені, якщо я не робив нічого поганого?" – обурювався він, висловивши впевненість, що демократи не доб'ються його відставки.

