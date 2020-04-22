У Сенаті США заявили про "безпрецедентне втручання" Росії у вибори американського президента у 2016 році.

Про це йдеться у доповіді глави сенатського Комітету з розвідки республіканця Річарда Берра та віцеголови комітету демократа Марка Ворнера. Вона була оприлюднена 21 квітня, передає "Голос Америки".

Зазначається, що в четвертому і одночасно передостанньому документі щодо проблеми російського втручання аналізуються джерела і методи, які стали основою доповіді американської національної розвідки, підготовленої та поданої ще у 2017 році.

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Так, глава комітету Річард Берр наголосив, що "комітет не побачив причин оскаржувати висновки національної розвідки". За його словами, один із них полягає в тому, що агресивне втручання з боку Росії має розглядатися як "нова норма".

"Масштаб і агресивність російського втручання мали безпрецедентний характер", – заявили члени сенатського комітету з розвідки.

Коментуючи оприлюднений документ, газета The New York Times також вказала на його "переконливість". Видання зазначає, що висновки американської розвідки спростовують давно висловлювані президентом США Дональдом Трампом і його союзниками звинувачення на адресу опонентів про те, що вони нібито виявили упередженість і були налаштовані проти нього.

Сенат США підтвердив безпрецедентне втручання Росії у вибори 2016 року

"Сенатський комітет із розвідки, який займався протягом трьох років вивченням проблем, пов'язаних із російським втручанням, раніше вже давав позитивну оцінку роботі ЦРУ та ФБР. Однак у 158-сторінковій доповіді, поданій 21 квітня, є додаткові подробиці виконаної роботи. Коли у 2017 році Білому дому надали доповідь національної розвідки США, деякі фрагменти тексту були викреслені працівниками адміністрації Трампа", – пише NYT.

Видання також наводить заяву віцеголови комітету з розвідки сенатора-демократа Марка Ворнера, який попередив, що "російський успіх 2016 року може спонукати Кремль на продовження втручання у роботу демократичних інститутів США".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представники американської розвідки заявили, що Росія втручається у вибори президента Америки 2020 року й підтримує переобрання чинного президента США Дональда Трампа.

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