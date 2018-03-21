Перестановки в правительстве, конечно же, будут непременно. Что касается Сергея Лаврова, то по моей информации, у него есть договоренность с Путиным, что он еще два года пробудет на посту министра иностранных дел. Путин – человек такой, он хозяин своего слова, хочет дает – хочет забирает обратно. Поэтому может быть все, что угодно.

Не удивлюсь, если премьером останется Дмитрий Медведев и если сбудутся прогнозы относительно того, что Медведев станет председателем Конституционного суда или новым главой Верховного суда. Нынешний его глава Лебедев собирается уходить на пенсию. На этом посту он пробыл уже больше, чем Путин на посту президента - свыше 20-ти лет.

Ходят упорные слухи, что будет новый министр обороны, а Шойгу перейдет на какую-то другу работу. Шойгу – человек верный, преданный. Никто не находится во власти так долго, как он. Он был министром по чрезвычайной ситуации еще до того, как Путин пришел во власть. Шойгу еще с начала 90-ых возглавлял это ведомство. Он – абсолютный рекордсмен по пребыванию в органах исполнительной власти. Не вижу оснований, чтобы он попал в опалу или перешел на какую-то менее значимую должность.

Сейчас идет отчаянная борьба между различными группировками – между т.н. башнями Кремля. Все воюют против всех и в этой ситуации, скорее всего, правительство будет объявлено, что называется в самый последний момент. Путин в мае будет приведен к присяге. Тогда же состоится его вступление в должность. После этого у него есть какой-то установленный законом срок для назначения правительства. Фактически все решения относительно важнейших назначений будет принимать лично Путин.

В прошлые годы о назначениях объявляли за несколько часов до окончания предусмотренного законом и Конституцией срока. Поэтому я совершенно не удивлюсь, если ответы на все вопросы мы получим только в конце мая – вначале июня. Конечно, неожиданные ходы не исключены. Это когда Путин заранее сообщит, кого он планирует сделать своим премьер-министром, какие еще назначения планируются. Но это совершенно не в его стиле. Все кадровые решения в российской власти принимались в жанре секретной спецоперации с параллельными операциями прикрытия, мерами по отвлечению и дезориентации общественного мнения. Так, чтобы люди и чиновники ожидали одних назначений, а случились бы другие.

Не вижу оснований, чтобы Путин изменил этой давней традиции.