"Щоб жоден танк не вийшов!" Українська письменниця пояснила, як Путін змінив Європу

Війна, яку розв'язала Росія, розділила географічну Європу на два фронти, починаючи з України.

Таку думку висловила українська письменниця Оксана Забужко на своїй сторінці в Facebook. "З одного боку – Кремль і посібники (сьогодні вони називаються, як у 1970-і, в епоху т. зв. "дейтанту" – " борцями за мир ", в перекладі на наші реалії – ЩобНіОдинТанкНеВийшовІзКазарми), а з іншого – ми, всі інші, звичайні мирні обивателі від Британії до України", – пояснила вона.

За словами Забужко, поки що частина, яка протистоїть Кремлю, розгублена і роз'єднана і не розуміє, що "ми всі в одному човні".

Оксана Забужко 24tv.ua

"... Проти нас всіх – один спільний ворог, і військові дії йдуть одночасно на всьому просторі від Парижа до Києва..." – написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт-міжнародник Тарас Семенюк заявив, що головний інтерес Росії в Європі – розчленувати ЄС, знищивши єдність між країнами. Цю стратегію поділяють і США.

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