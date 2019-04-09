Що там Brexit? Британія зробила ще один крок назад щодо виходу з ЄС

Палата громад парламенту Великобританії 9 квітня остаточно затвердила закон, який зобов'язує владу попросити нову відстрочку виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit).
За документ проголосували 309 депутатів, проти – 81 парламентарій. Він був розроблений лейбористкою Іветт Купер і консерватором Олівером Летвін, повідомляє The Guardian.
Зокрема, Купер після голосування подякувала всім за сприяння "у незвичайних обставинах, які швико змінюються".
При цьому вона наполягла на тому, що прийняте рішення повинно розцінюватися як небажання депутатів підтримувати Brexit без угоди.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.
На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином англійці покажуть приклад іншим країнам.
Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.
15 січня 2019 року парламент відхилив план Мей по виходу з ЄС.
12 березня депутати вдруге проголосували проти угоди з ЄС.
29 березня британський парламент втретє відхилив угоду по Brexit, запропоновану Мей.
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