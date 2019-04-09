Що там Brexit? Британія зробила ще один крок назад щодо виходу з ЄС

Палата громад парламенту Великобританії 9 квітня остаточно затвердила закон, який зобов'язує владу попросити нову відстрочку виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit).

За документ проголосували 309 депутатів, проти – 81 парламентарій. Він був розроблений лейбористкою Іветт Купер і консерватором Олівером Летвін, повідомляє The Guardian.

Зокрема, Купер після голосування подякувала всім за сприяння "у незвичайних обставинах, які швико змінюються".

При цьому вона наполягла на тому, що прийняте рішення повинно розцінюватися як небажання депутатів підтримувати Brexit без угоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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