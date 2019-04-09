|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Що там Brexit? Британія зробила ще один крок назад щодо виходу з ЄС

918Читати матеріал російською

Палата громад парламенту Великобританії 9 квітня остаточно затвердила закон, який зобов'язує владу попросити нову відстрочку виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit).

За документ проголосували 309 депутатів, проти – 81 парламентарій. Він був розроблений лейбористкою Іветт Купер і консерватором Олівером Летвін, повідомляє The Guardian.

Зокрема, Купер після голосування подякувала всім за сприяння "у незвичайних обставинах, які швико змінюються".

Новини
Вихід Британії з ЄС: Мей заявила про радикальний крок заради Brexit

Що там Brexit? Британія зробила ще один крок назад щодо виходу з ЄС

При цьому вона наполягла на тому, що прийняте рішення повинно розцінюватися як небажання депутатів підтримувати Brexit без угоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Brexit" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Brexit
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
Не понимаю, почему молчит Трамп? Демократия в Британии под угрозой. У Трампа ведь есть средства доставки демократии... Чего он ждёт?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Посмеяло...мэй накакала на свой народ
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки