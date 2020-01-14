Що Путін скаже? У Литві запропонували відзначати день взяття Москви

Депутат литовського Сейму Арвідас Анушаускас запропонував почати відзначати день взяття Москви польсько-литовськими військами в 1610 році.

Про це він написав у своєму Facebook, відреагувавши на заяву офіційної представниці МЗС РФ Марії Захарової, яка висловила невдоволення тим, що Польща "ігнорує річницю визволення від німецьких загарбників".

"Московські ворота були відкриті для польських і литовських військ. Невдовзі екіпаж республіканських військ увійшов у Кремль, зайняв всі стратегічні об'єкти, склади зброї і заборонив москвичам носити її", – нагадав депутат.

Арвідас Анушаускас запропонував відзначати день взяття Москви

На його думку, запровадження святкування такої дати для Польщі та Литви стане хорошою нагодою згадати про ті події.

"Водночас ми б висловили своє розчарування тим, що Росія не хоче разом відзначати цю важливу дату, коли вона нарешті була звільнена з-під ярма неграмотного дворянства. Я серйозно. Десять днів ми могли б відсвяткувати!" – сказав Анушаускас.

Він також підкреслив, що, ймовірно, незабаром на його заяву відреагує не тільки Захарова, а й сам президент РФ.

"У Москві з нагоди "погрози" Путін, найімовірніше, знову заговорить і дасть "справедливу" оцінку причин Другої світової війни", – додав Анушаускас.

Зазначимо, що польсько-литовські війська зайняли Москву під час Російсько-польської війни 1609-1618 років. Зокрема, армія польського полководця Станіслава Жолкевського простояла в Кремлі упродовж двох років, до 1612-го.

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