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14 січня • оновлено в 13:33
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Політика Економіка

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Що Путін скаже? У Литві запропонували відзначати день взяття Москви

1.7т
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Депутат литовського Сейму Арвідас Анушаускас запропонував почати відзначати день взяття Москви польсько-литовськими військами в 1610 році.

Про це він написав у своєму Facebook, відреагувавши на заяву офіційної представниці МЗС РФ Марії Захарової, яка висловила невдоволення тим, що Польща "ігнорує річницю визволення від німецьких загарбників".

"Московські ворота були відкриті для польських і литовських військ. Невдовзі екіпаж республіканських військ увійшов у Кремль, зайняв всі стратегічні об'єкти, склади зброї і заборонив москвичам носити її", – нагадав депутат.

Арвідас Анушаускас запропонував відзначати день взяття Москви

Арвідас Анушаускас запропонував відзначати день взяття Москви

На його думку, запровадження святкування такої дати для Польщі та Литви стане хорошою нагодою згадати про ті події.

"Водночас ми б висловили своє розчарування тим, що Росія не хоче разом відзначати цю важливу дату, коли вона нарешті була звільнена з-під ярма неграмотного дворянства. Я серйозно. Десять днів ми могли б відсвяткувати!" – сказав Анушаускас.

Він також підкреслив, що, ймовірно, незабаром на його заяву відреагує не тільки Захарова, а й сам президент РФ.

"У Москві з нагоди "погрози" Путін, найімовірніше, знову заговорить і дасть "справедливу" оцінку причин Другої світової війни", – додав Анушаускас.

Зазначимо, що польсько-литовські війська зайняли Москву під час Російсько-польської війни 1609-1618 років. Зокрема, армія польського полководця Станіслава Жолкевського простояла в Кремлі упродовж двох років, до 1612-го.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Тема
російська пропаганда
Місце
Литва
Тег
депутат
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
У литовцев фантомные боли, от их былого могущества в союзе с поляками ничего не осталось. Живут бедно, население продолжает разбегаться. Я знаю, живу рядом, бываю в Литве часто. Главный вопрос - КТО БУДЕТ ПРАЗДНОВАТЬ взятие Москвы 400 лет назад? Полтора нищих литовца?
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1
фил филька
фил филька
я думал депутаты законотворчеством маяться должны а не дурью))
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Его Чубакка покусал?!
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