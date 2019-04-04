Що не так з Brexit: Британія зробила крок назад

Нижня палата британського парламенту проголосувала за законопроект, який зобов'язує уряд попросити у ЄС знову відстрочити Brexit.
Цей документ підтримали у третьому читанні 313 членів Палати громад, проти проголосували 312 парламентаріїв. Текст документа 4 квітня буде представлений на розгляд Палати лордів, повідомляє DW.
Він був запропонований міжпартійною групою депутатів і спрямований на те, щоб запобігти нерегульованому виходу Великобританії з ЄС 12 квітня.
Тереза Мей
Як відомо, прем'єр-міністр Тереза Мей має намір переконати Брюссель відкласти Brexit до 22 травня, щоб уникнути участі країни у виборах до Європарламенту, які пройдуть 23-26 травня.
Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ЄС може відтермінувати вихід Великобританії з ЄС до 2020 року, якщо Мей не приїде в Брюссель і не буде ратифікувати запропоновану нею угоду з Союзом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна вийти з ЄС у березні 2019 року. У той же час Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід із Євросоюзу.
На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже в такий спосіб англійці покажуть приклад іншим країнам.
Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.
15 січня 2019 року парламент відхилив план Мей щодо виходу з ЄС.
12 березня депутати вдруге проголосували проти угоди з ЄС.
29 березня британський парламент втретє відхилив угоду щодо Brexit, запропоновану Мей.
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