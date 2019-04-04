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Що не так з Brexit: Британія зробила крок назад

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Нижня палата британського парламенту проголосувала за законопроект, який зобов'язує уряд попросити у ЄС знову відстрочити Brexit.

Цей документ підтримали у третьому читанні 313 членів Палати громад, проти проголосували 312 парламентаріїв. Текст документа 4 квітня буде представлений на розгляд Палати лордів, повідомляє DW.

Він був запропонований міжпартійною групою депутатів і спрямований на те, щоб запобігти нерегульованому виходу Великобританії з ЄС 12 квітня.

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Тереза Мей

Тереза Мей

Як відомо, прем'єр-міністр Тереза Мей має намір переконати Брюссель відкласти Brexit до 22 травня, щоб уникнути участі країни у виборах до Європарламенту, які пройдуть 23-26 травня.

Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ЄС може відтермінувати вихід Великобританії з ЄС до 2020 року, якщо Мей не приїде в Брюссель і не буде ратифікувати запропоновану нею угоду з Союзом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Brexit
Місце
Великобританія
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