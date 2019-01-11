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Ще один світовий лідер не поїде в Давос

1.4тЧитати матеріал російською

Президент Франції Емманюель Макрон не поїде на Всесвітній економічний форум у Давос.

Він не візьме участь у роботі форуму через напружений графік, повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на Єлисейський палац.

Зокрема, французький лідер планує відстежувати ситуацію у країні через протести "жовтих жилетів".

Емманюель Макрон

Емманюель Макрон

РБК

Всесвітній економічний форум у Давосі пройде з 22 по 27 січня.

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Зазначимо, що французькі "жовті жилети" проводять акції протесту по суботах, починаючи з листопада 2018 року. Їхня мета — висловити невдоволення політикою уряду, який не прагне, на їхню думку, вирішувати матеріальні проблеми пересічних громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що не поїде у Давос. За його словами, рішення скасувати поїздку на форум він прийняв через проблеми з безпекою на державному кордоні.

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Особа
Еммануель Макрон
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Позвольте поинтересоваться, а мировой лидер Порошенко поедет туда с Томосом?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Фоменков Владимир, С термосом, как обычно)))))
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