Ще один перевал Дятлова: страшне вбивство у Скандинавії налякало всю Європу

У Норвегії півстоліття намагаються розкрити найзагадковішу смерть в історії не тільки цієї країни, а й усієї Скандинавії.

Так, нагадує "360", 29 листопада 1970 року в ідилічній норвезькій долині Ісдален виявили понівечене вогнем тіло жінки. Це місце користувалося поганою славою ще в Середній вік – тут нерідко знаходили бездиханні тіла жителів навколишніх сіл.

Прибулі на місце злочину поліцейські виявили наполовину обгорілий труп і кілька предметів: порожні пляшки, гаманець, парасолька і снодійні пігулки. Причому, з кожного предмета одягу загиблої були ретельно вилучені всі ярлики і логотипи, які могли б вказати на їх походження.

Гора Ульрікен

Результати розтину показали, що вбита була ще жива, поки її тіло горіло. Причиною смерті була оголошена комбінація отруєння фенобарбіталом і чадним газом. Аналіз крові і шлунка показав, що жінка перед смертю прийняла від 50 до 70 таблеток, також був знайдений слід на шиї – може бути, від удару, може, від падіння на камінь.

Далі з'ясувалися не менш цікаві факти. Як виявилося, жінка активно подорожувала, ніде надовго не затримуючись. Причому, всі імена і документи, якими користувалася убита, були фальшивками. Жінка мала не менше восьми псевдонімів, носила перуки і говорила на декількох мовах.

Незважаючи на таку велику кількість даних, детективам не вдалося виявити хоча б одну достовірну деталь з біографії загиблої, а також ідентифікувати родичів або близьких знайомих жінки.

Тільки 2017 році вчені вивчили щелепу загиблої, відділену під час розтину. Новітні технології дослідження ДНК і зубної емалі дозволили зробити наступні висновки: жінка народилася в 30-і роки минулого століття десь поруч із німецьким Нюрнбергом, пізніше жила на кордоні Франції та Німеччини, але відвідувала дантиста десь за межами цих країн – можливо, навіть у Латинській Америці чи Азії.

Приблизний фоторобот вбитої

Журналісти і громадськість досі шукають сліди. Деякі припускають, що жінка була шпигункою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі в лісосмузі за 150 км від місця роботи знайшли тіло 36-річного українця-заробітчанина Василя Чорнея, який помер на виробництві.

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