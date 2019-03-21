"Ще не вмерли?" Соловйов осоромився жартом над гімном України

Топ-пропагандист путінського режиму Володимир Соловйов вибухнув недоречними їдкими жартами про національний гімн України.

Він заявив, що в ньому українці нібито говорять про готовність до швидкої кончини, тим самим перетворюючи своє життя на культ боротьби зі смертю. Безглуздими міркуваннями рупор Кремля поділився в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов Скріншот відео

"У вас гімн свій чи польський? Чим відрізняється від польського? Перший рядок це "ще не вмерла"? Треба пізніше передзвонити, коли померли? Її не померли ще? Ваші політики її доб'ють. Ви гімн ваш уважно читайте. Ваш гімн весь час говорить не про те, що ви будете жити, а про те, що ви ніяк померти не можете", — сказав Соловйов.

Він єхидно додав, що Україна нібито добровільно прирікає себе на вічну трагедію своїм національним символом і підтверджує, що ніколи не відродиться.

"Ви подивіться, ви говорите, що вони ще не померли — ні слава, ні воля. Ви говорите про це і навіть не розумієте, що самим гімном заганяєте себе в пастку. Ви весь час боретеся зі смертю", — продовжив сипати недоречними "дотепами" пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандально відомий російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський також публічно поглумився над національними гімнами України та Польщі. Він сказав, що в їх перших рядках чує тільки те, що обидві країни "ще не здохли".

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