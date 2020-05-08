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8 травня • оновлено в 13:26
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Санкції продовжать: у Держдепі висловилися про Росію та "її підручних"

2.2т
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США продовжать політику санкцій щодо Росії, яка розв'язала війну на Донбасі.

Про це стало відомо після переговорів держсекретаря США Майка Помпео із главою МЗС Дмитром Кулебою, повідомляє пресслужба Держдепу.

"Держсекретар Помпео і міністр закордонних справ Кулеба обговорили зусилля України щодо дипломатичного врегулювання конфлікту, що підігрівається Росією в українському регіоні Донбас і результати віртуальної зустрічі 30 квітня у "нормандському форматі" (Німеччина, Росія, Україна і Франція. – Ред.). Держсекретар похвалив дипломатію України" , – повідомила офіційна представниця держдепу Морган Ортагус.

Санкції США проти Росії

Санкції США проти Росії

У США наголосили, що продовжать тиснути на Росію, поки Москва не виконає Мінські угоди і не припинить окупацію Криму

Також дипломати обговорили боротьбу з пандемією COVID-19. Помпео "засудив Росію та її підручних", що поширює дезінформацію для обмеження пересування спостерігачів ОБСЄ та гуманітарних організацій на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Німеччині закликали негайно зняти санкції проти Росії.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Санкції проти Росії
Особи
Дмитро Кулеба Майк Помпео
Місце
США
Теги
Міністерство закордонних справ України санкции Держдеп США
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
США будут воевать с Россией до последнего украинца.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Та пи х у й. Сан кции Рос сии, а хуже только на ок ра ине...)))
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Бачурин Андрей, теpnилы должны терпеть, а то путин нападёт и рашканефсё
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