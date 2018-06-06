Санкції можуть зірвати Росії створення новітньої зброї

Росія може зірвати виконання програми зі створення новітньої зброї через санкції, зовнішньополітичні ризики та стан спеціальної металургії.

На думку експертів Центру аналізу стратегій і технологій, як і раніше існує ризик посилення міжнародних санкцій стосовно Росії, що неминуче призведе до зникнення доступу до зовнішніх запозичень та імпорту технологій та матеріалів, пише РБК.

До зовнішньополітичних ризиків вони відносять, зокрема, можливу ескалацію агресії проти України. Це може стати причиною коригування обсягу і спрямованості військових витрат.

У той же час, в разі гіпотетичної розрядки відносин із Заходом російське керівництво може скоротити військові витрати і, відповідно, переглянути програму озброєнь.

Також експерти вказують на надмірно оптимістичний прогноз макроекономічного розвитку Росії, до якого прив'язана програма озброєнь. Крім того, вони вказують на багаторічну кризу національного верстатобудування і застарілі верстати.

Також аналітики зазначають, що на старті неможливо врахувати всі технічні, організаційні та фінансові проблеми, які виникають під час створення озброєнь нового покоління. Вони також нагадують, що в умовах санкцій практично неможливо кооперуватися з розробниками з інших країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава РФ Володимир Путін озвучив втрати від санкцій проти Росії.