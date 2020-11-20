Санду зажадала повного виведення російських військ з Придністров'я

Новообраний президент Молдови Мая Санду заявила, що російські війська повинні піти з Придністров'я.

Як сказала вона в інтерв'ю "Європейській правді", зараз Придністров'я – це регіон, який відколовся (breakaway region), куди представники конституційної влади Молдови не можуть навіть потрапити.

"І – так, Придністров'я підтримується Росією. В тому числі – і поставками газу безкоштовно, і багатьма іншими способами", – зазначила Санду.

Водночас вона виступає проти федералізації Молдови, про що говорив її попередник Ігор Додон.

"Впевнена, що ми знайдемо формат вирішення конфлікту. І він повинен включати повне виведення російських військ з території Молдови. Ми про це завжди говорили, і ми будемо про це говорити і далі", – підкреслила новообраний президент.

За її словами, до остаточного політичного рішення конфлікту Молдова не зможе прийти самостійно, тому що Росія – це частина переговорного формату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мая Санду заявила, що її позиція по Криму залишається незмінною – це частина України.