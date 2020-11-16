Санду обрали президентом Молдови: що вона говорила про Україну

Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови, які відбулися в неділю, 15 листопада.

Відомо, що, ще будучи прем'єр-міністром країни, вона в липні 2019 року відвідувала Україну і зустрічалася з президентом Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі Санду запевнила, що Молдова повністю підтримує територіальну цілісність України.

"Я відчуваю любов і повагу до українців, які пожертвували своїм життям, щоб захистити свою країну, її суверенітет і майбутнє як європейської держави", – говорила вона.

Також будучи главою уряду Молдови, Санду просила допомоги України в боротьбі з контрабандою в Придністров'ї.

"Ми б хотіли запросити людей з України, з Румунії, щоб перейняти досвід цих країн ... досвід колег з Києва, де вже є досвід створення спеціального антикорупційного суду, агентств, які борються з великою корупцією", – відзначала вона.

Додамо, що раніше однопартієць Санду, віцеспікер парламенту Міхай Попшой говорив, що позиція їхнього кандидата проукраїнська.

"Президент Санду буде відкрито говорити, що Крим – це територія України. Це буде явним відмінністю від нинішнього президента, риторика якого негативно відбилася на відносинах (України і Молдови – Ред.)", – розповідав він.

Також в новому інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону вона заявила, що поважає територіальну цілісність України.

"Я завжди говорила, що поважаю територіальну цілісність України. І я вважаю, що тільки так можна побудувати хороші відносини. І ще я вважаю, що Молдова і Україна знаходяться в одній геополітичної зв'язці. І для нас дуже важливо, що Україна поставила за мету, завдання для того, щоб бути ближче до Європейського союзу. Для нас це дуже важливо. і ми сподіваємося, що ви продовжите йти цим шляхом. Тому що тоді і ми зможемо піти по шляху зближення з Європейським союзом", – відзначала вона

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як проходив другий тур виборів президента в Молдові.