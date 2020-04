Екскандидат у президенти США, сенатор з американського штату Вермон Берні Сандерс офіційно підтримав кандидатуру Джо Байдена на виборах.

Про це він сказав під час віртуального заходу в рамках кампанії колишнього віцепрезидента Сполучених Штатів, передає CNN.

"Ви потрібні нам у Білому домі. Я зроблю все від мене залежне, щоб побачити, що це станеться, Джо", – сказав Сандерс Байдену під час прямої трансляції.

"Я прошу всіх американців об'єднатися в цій кампанії, щоб підтримати вашу кандидатуру, щоб забезпечити нашу перемогу", – додав Санерс.

Сам колишній віцепрезидент на сторінці у Twitter звернувся до прихильників Сандерса: "Я бачу вас, чую вас, і я розумію терміновість того, що ми повинні зробити в цій країні. Я сподіваюся, що ви приєднаєтеся до нас. Ми раді вітати вас у цій кампанії. Ви потрібні".

To Bernie's supporters: I see you, I hear you, and I understand the urgency of what it is we have to get done in this country.



I hope you will join us. You are more than welcome on this campaign. You're needed. https://t.co/vJXlroCdDd