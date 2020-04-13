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14 квітня • оновлено в 00:09
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Політика Економіка

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Сандерс підтримав Байдена на виборах президента США

1.9т
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Екскандидат у президенти США, сенатор з американського штату Вермон Берні Сандерс офіційно підтримав кандидатуру Джо Байдена на виборах.

Про це він сказав під час віртуального заходу в рамках кампанії колишнього віцепрезидента Сполучених Штатів, передає CNN.

Джо Байден

Джо Байден

PoliticusUSA

"Ви потрібні нам у Білому домі. Я зроблю все від мене залежне, щоб побачити, що це станеться, Джо", – сказав Сандерс Байдену під час прямої трансляції.

"Я прошу всіх американців об'єднатися в цій кампанії, щоб підтримати вашу кандидатуру, щоб забезпечити нашу перемогу", – додав Санерс.

Сам колишній віцепрезидент на сторінці у Twitter звернувся до прихильників Сандерса: "Я бачу вас, чую вас, і я розумію терміновість того, що ми повинні зробити в цій країні. Я сподіваюся, що ви приєднаєтеся до нас. Ми раді вітати вас у цій кампанії. Ви потрібні".

Нагадаємо, Берні Сандерс минулого тижня відмовився брати участь у президентських перегонах, поступившись місцем Джо Байдену. Вибори президента США заплановані на листопад 2020 року.

Як писав OBOZREVATEL, раніше колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг зняв свою кандидатуру з праймеріз Демократичної партії на користь Байдена. Аналогічно вчинила сенаторка Камала Харріс.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Вибори в США
Особи
Дональд Трамп Берні Сандерс Джо Байден
Місце
США
Тег
політика
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