Самогубство китів біля Тасманії стало наймасовішим за останні роки і спантеличило вчених

Самогубство майже 500 простих гринд або китів-пілотів біля берегів Тасманії дослідники назвали наймасовішим за останній час, воно спантеличило вчених.

Про це повідомило The Telegraph. Видання відзначило, що в цій місцевості і раніше відбувалося щось подібне, але одночасно викидалися до 300 тварин.

Проте нинішнє самогубство китів – не саме масове в історії. Близько 600 пілотних китів викинулися на берег в сусідній Новій Зеландії в 2017 році.

Вчені майже 200 років намагаються знайти пояснення дивної поведінки китів і дельфінів, які масово розлучаються з життям.

Одна з останніх версій, як повідомила КП, була народжена мало не в день трагедії. Її навіяла масова загибель слонів в Ботсвані. Тоді майже 350 тварин отруїлися. Їх погубили нейротоксини. Отрутами наситили воду ціанобактерії – синьо-зелені водорості, які в достатку живуть не тільки в джерелах, з яких п'ють слони, а й в океані.

Вчені припустили, що під вплив таких же отрут могли потрапити і кити.

За альтернативної, але теж цілком серйозною версії, отруєні ціанобактеріями кити прощаються з життям, не в силах терпіти біль в шлунках.

Деякі дослідники бачать причину самогубств в нестачі кисню в морській воді і її закисленні.

Видання також наводить і соціальні версії, оскільки гринди є дуже соціальними тваринами і живуть у великих зграях по 1000 особин. Деякі зоопсихологи вважають, що важаки ведуть на загибель всю зграю, вирішуючи з якоїсь причини розлучитися з життям.

За альтернативної версії, розлучитися з життям вирішує якийсь один кит або дельфін, наприклад, важко хворий. Він спрямовується на сушу, видаючи прощальні сигнали. Родичі поспішають йому на допомогу, але потрапляють на мілководдя, і вибратися звідти вже не можуть.

Намагалися пояснити загадку морських тварин і в NASA. Там припустили, що на їхню поведінку можуть впливати спалахи на Сонці, що викликають геомагнітні бурі.

Багато прихильників і у "звукової" теорії. Морські біологи вважають, що "акустичне забруднення", яке стрімко наростало останні 100 років, дуже дратує китів, які також спілкуються за допомогою звуків. А сторонні шуми від гребних гвинтів, сонарів, ехолотів, гідролокаторів та іншого обладнання збивають у китів картину навколишнього світу, який вони сприймають саме завдяки звуковим хвилям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Новій Зеландії в 2017 році на берег бухти Голден-Бей викинулися 416 китів. Сотні тварин вже загинули, поки на місце події прибули рятувальники. Відзначається, що таке масове самогубство тварин є наймасштабнішим з тих, які траплялися в країні.