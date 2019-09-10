Самка дельфіна подякувала рибалкам за порятунок дитинчати: зворушливе відео

В Італії самка дельфіна подякувала рибалкам за порятунок малюка з рибальської сітки.

Інцидент трапився на пляжі біля острова Прочіда, Неаполь, пише Daily Mail (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

На відео видно, як рибалки звільняють тварину. Через пару секунд мати дельфіна злітає в повітря. Цей момент рибалки супроводжують радісними вигуками.

Самка дельфіна подякувала рибалкам

Самка дельфіна подякувала рибалкам

Самка дельфіна подякувала рибалкам

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції закрили пляж через дельфіна по кличці Зафар, який почав приставати до людей і тертися об байдарки.

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