"Сам собі ворог!" Адвокат Трампа жорстко пройшовся по Коломойському

Президент України Володимир Зеленський доведе, що є незалежною фігурою, якщо притягне олігарха Ігоря Коломойського до відповідальності.

Про це в інтерв'ю "Стране" заявив скандальний адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані, жорстко розкритикувавши Коломойського, назвавши його небезпечною людиною з великим впливом на українську політику.

"Те, що я читав про нього в пресі і чув від людей, яким довіряю, дуже мене турбує. Зокрема, те, що, наскільки я знаю, він володіє певним ступенем впливу в Україні. Тому що я не думаю, що у нього благі наміри. І потім – його ж звинувачують у тому, що він разом зі своїм партнером Боголюбовим забрав багато грошей з Приватбанку, здається, 5 млрд доларів. Те, чи притягнуть його до відповідальності, буде тестом для нового президента. Тестом на те, чи дійсно Коломойський його контролює", – заявив Джуліані.

Також він прокоментував слова Коломойського про те, що громадяни США Ігор Фруман і Лев Парнас - аферисти, які від імені Джуліані "намагаються вирішити свої питання в Генпрокуратурі".

"Це неправда. Коломойський порочить моїх клієнтів, знову ж мені неясна його мотивація. І за цей наклеп він повинен відповісти за законом. Подивимося, чи буде порушено проти нього справу. Є твердження, що Коломойський здійснював насильство раніше. І це не просто звичайна людина, а людина з великим впливом і великими грошима. Тому я і кажу, що він небезпечний", – заявив адвокат Трампа.

Коломойський і Джуліані obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше клієнти адвоката Трампа звинуватили Коломойського в підготовці вбивства, написавши заяву в правоохоронні органи. Це трапилося після інтерв'ю олігарха, в якому він назвав Фрумана і Парнаса аферистами, які "ходять Україною і збирають із людей гроші".

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