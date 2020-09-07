Саакашвілі офіційно висунули в прем'єри Грузії

Грузинське опозиційне об'єднання "Сила в єдності" назвало колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі кандидатом у прем'єр-міністри.

Про таке рішення 7 вересня заявив лідер партії "Єдиний національний рух" Григол Вашадзе, передає "Грузія Online".

Очікується, що ввечері Саакашвілі зробить спеціальну заяву через свої плани щодо повернення в Грузію.

"Саакашвілі повинен повернутися в Грузію, він повинен зустрітися зі своїм народом віч-на-віч. Саме тому "Єдиний національний рух" і всі партії, що входять в Об'єднану опозицію, вирішили висунути його кандидатуру на пост прем'єр-міністра Грузії", – пояснив Вашадзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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